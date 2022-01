Les leaders europÃ©ens du solaire en appellent Ã  Ã©laborer une stratÃ©gie industrielle solaire en 2022

Huit développeurs solaires européens de premier plan ont écrit à la Commission européenne et au Conseil pour demander une stratégie européenne pour la chaîne de valeur solaire photovoltaïque en 2022. Une question cruciale d’indépendance énergétique !

Le marché solaire européen connaît une croissance exponentielle et sans précédent et devrait dépasser les projections de la Commission européenne pour le solaire d’ici 2030. Les prévisions actuelles du marché prévoient 585 GW d’énergie solaire installée d’ici 2030, soit 20 % de plus que la prévision de la Commission européenne de 479 GW. D’ici 2025, cette croissance soutiendra un demi-million d’emplois solaires propres et verts et soutiendra des millions d’emplois supplémentaires dans les industries de l’hydrogène renouvelable et des batteries.

Réinvestir dans une capacité de fabrication solaire européenne critique

Dans ce contexte, les développeurs solaires français, allemands, irlandais, italiens, espagnols et suédois en relation avec SolarPower Europe, appellent les dirigeants européens à assurer la résilience stratégique de la chaîne de valeur solaire. L’Europe est un leader mondial dans les futures technologies de cellules solaires, mais le continent doit aller plus loin et plus vite pour produire plus de cellules et de panneaux solaires en Europe. À mesure que la capacité solaire photovoltaïque augmente, il est essentiel de réinvestir dans une capacité de fabrication solaire critique, du polysilicium au module, pour assurer un déploiement rapide, rentable et pérenne des capacités solaires photovoltaïques.

Walburga Hemetsberger, PDG de SolarPower Europe, a ainsi déclaré : « Une industrie ne peut se développer durablement que si elle a une vision globale de sa chaîne d’approvisionnement, et nous devons continuer à développer l’industrie solaire de l’UE pour respecter les engagements climatiques du continent. À la suite des travaux de l’Initiative solaire européenne, les développeurs solaires européens demandent à la Commission et au Conseil de Compétitivité de soutenir le redéveloppement des capacités de fabrication critiques et d’approuver une stratégie pour la chaîne de valeur solaire photovoltaïque de l’UE en 2022. »

Une fabrication de 20 GW pourrait créer 19 000 emplois manufacturiers

Naomi Chevillard, Senior Policy Advisor chez SolarPower Europe, a assuré pour sa part : « Nous avons besoin d’une stratégie globale pour redévelopper des usines solaires innovantes et compétitives à l’échelle mondiale en Europe. Il s’agit notamment de débloquer les investissements industriels dans des projets industriels et d’ouvrir la voie à un marché solaire stable en Europe tout en garantissant des conditions de concurrence équitables pour les entreprises de l’UE. Avec les bonnes actions en place, une capacité de fabrication de 20 GW pourrait créer 19 000 emplois manufacturiers propres et verts. Cela sera crucial pour lutter contre le changement climatique tout en protégeant l’autonomie stratégique de l’Europe en matière d’énergie.

La lettre, adressée à la présidente von der Leyen, au vice-président Timmermans et aux commissaires Simson et Breton, aux côtés des chefs d’État et de gouvernement européens, est signée par les PDG et les administrateurs principaux ou autres dirigeants, d’Akuo Energy, du groupe Amarenco, de BayWa re, EDF, Enel Green Power, ENGIE, Iberdrola et Vattenfall Solar.