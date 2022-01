Les cinq actions prioritaires qui feront des JO de Beijing 2022 des Jeux neutres en carbone

Préparé pour organiser des Jeux Olympiques neutres en carbone, le comité d’organisation des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 a publié son “Rapport d’avant-Jeux sur la gestion à faible émission de carbone des Jeux de Beijing 2022″, détaillant ses mesures de gestion du carbone. Analyse des cinq piliers de cette politique !

1. Sites à faible émission de carbone

Première ville au monde à accueillir à la fois des Jeux Olympiques d’été et d’hiver, Pékin a pu réutiliser bon nombre de ses sites emblématiques, en les réaménageant pour réduire son empreinte et maximiser la visibilité des solutions de réduction des émissions de carbone. Cinq des sept sites de la zone de compétition de Beijing 2022 seront des sites hérités de Beijing 2008, y compris l’emblématique stade national « Bird’s Nest » – qui accueillera les cérémonies d’ouverture et de clôture – et le Water Cube, qui a été transformé de site de natation en Ice Cube, pour accueillir les compétitions de curling. Tous les sites devraient être alimentés par des énergies renouvelables tout en adoptant de nouvelles normes de construction et d’efficacité énergétique via des technologies innovantes d’isolation et de refroidissement des bâtiments.

2. Un coup de pouce pour les énergies renouvelables

Pour la première fois dans l’histoire olympique, 100 % de la demande d’électricité conventionnelle de tous les sites sera fournie par des énergies renouvelables. Accéléré par les Jeux, un nouveau réseau d’énergie renouvelable transfère l’énergie éolienne et solaire de Zhangjiakou à Pékin, fournissant environ 10 % de la consommation d’électricité de la ville, tout en alimentant les Jeux.

3. Des transports bas carbone

Les véhicules économes en carburant et à énergie propre représenteront 100 % de toutes les voitures particulières et 85 % de tous les véhicules, y compris les véhicules fournis par le partenaire olympique mondial Toyota. Le transport dans la zone de Pékin comprendra principalement des véhicules électriques et au gaz naturel. Dans la zone de Yanqing et la zone de Zhangjiakou, des véhicules à hydrogène seront déployés. Inauguré dans le cadre des préparatifs des Jeux, un train à grande vitesse reliant les trois zones de compétition de Pékin, Yanqing et Zhangjiakou réduit le temps de trajet de trois heures à moins de 60 minutes pour les 174 kilomètres à accomplir.

4. Refroidissement par glace à faible teneur en carbone

Des systèmes de réfrigération au CO2 naturel seront utilisés sur quatre sites de glace de Beijing 2022. Ce sera la première fois que cette technologie à faible impact sur le climat sera utilisée en Chine et aux Jeux Olympiques d’hiver. L’utilisation de cette technologie réduit les émissions de carbone du processus de refroidissement à presque zéro, réduisant ainsi le gaspillage de chaleur et la consommation d’énergie. Il remplace les hydrofluorocarbures (HFC), traditionnellement utilisés pour refroidir les patinoires et dont il a été prouvé qu’ils endommagent la couche d’ozone de la Terre et contribuent au réchauffement climatique.

5. Compenser par la reforestation

Les puits de carbone générés par les projets de reboisement à Beijing et Zhangjiakou compenseront les émissions des Jeux. Les autorités de Pékin et de Zhangjiakou ont planté respectivement 47 333 et 33 000 hectares de forêts et d’espaces verts. Après avoir été vérifiés et certifiés par un organisme de certification tiers, environ 530 000 et 570 000 tonnes de crédits de séquestration du carbone forestier ont été fournis à Beijing 2022 pour compenser ses émissions de carbone résiduelles. En réponse à la crise climatique croissante, le CIO augmente constamment son ambition pour y faire face.

Alors que toutes les éditions des Jeux à venir doivent être neutres en carbone, à partir de 2030, le CIO ira un peu plus loin, obligeant tous les Jeux à être “climatiquement positifs”. Cela signifie que les organisateurs seront tenus de réduire les émissions directes et indirectes des Jeux, de compenser davantage que les émissions restantes et de créer des solutions durables sans carbone pour les Jeux et au-delà.