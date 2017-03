Les garanties produits SOLUXTEC passent Ã  20 ans

SOLUXTEC, fabricant allemand de panneaux photovoltaïques, annonce ses nouvelles garanties constructeur. Celles-ci passent de 10 ans à 20 ans de garantie produit. De quoi rassurer les investisseurs, sachant que les performances énergétiques des modules s’établissent à 80,20% sur 25 ans. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, les produits SOLUXTEC ont été certifiés « Bankable de catégorie A» par l’organisme ORAVIA basé en France. Il va sans dire que cela représente un atout de taille et octroie aux clients potentiels un surplus de sécurité financière. Par ailleurs, SOLUXTEC met tout en œuvre pour garantir à ses clients la qualité de ses produits avec une évolution constante, une offre toujours plus innovante et un service toujours aussi performant. Preuve en est la généralisation de sa technologie embarquée DELight permettant le contrôle de production des modules. Autant d’arguments pour postuler aux appels d’offres CRE !

