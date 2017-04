Les FranÃ§ais plÃ©biscitent Ã  68% le dÃ©veloppement des EnR selon un sondage d'OpinionWay pour Quelleenergie.fr

A dix jours de l’élection présidentielle, Quelleenergie.fr, leader du conseil en économies d’énergie auprès des particuliers, a voulu mesurer l’impact du thème de l’énergie sur le vote des Français et identifier les candidats les plus crédibles sur cette thématique. Ce sondage, réalisé par OpinionWay, met par ailleurs en lumière plusieurs enseignements.

Parmi ces enseignements, ce sondage met en lumière que le développement des énergies renouvelables et la rénovation énergétique des logements sont au cœur des priorités des électeurs. Pour le prochain quinquennat, les Français jugent que les deux principales priorités du gouvernement en matière d’énergie doivent être le développement des énergies renouvelables (68%) et l’effort de rénovation énergétique des logements (48%). Plus généralement, assurer l’indépendance énergétique de la France représente également un objectif prioritaire pour 40%.

Cette réduction de la dépendance énergétique doit également se traduire par l’encouragement aux mobilités propres (voitures électriques, vélo, transports en commun) pour 40% des personnes interrogées.

En revanche, seuls 10% des Français considèrent le développement de l’énergie nucléaire comme une priorité, de même que la mise en place d’une taxe carbone (10%). L’exploitation des gaz de schiste n’est pas considéré comme un chantier à mener rapidement, 5% des Français considérant cet enjeu comme prioritaire. Le développement de l’énergie nucléaire apparaît comme un enjeu clivant : si 18% des sympathisants de droite considèrent cet élément comme prioritaire, c’est le cas pour seulement 7% des sympathisants de gauche et 9% des personnes n’exprimant pas de préférence partisane.

72% des Français prendront en compte la position des candidats sur le thème de l’énergie lors du vote

C’est ainsi que les propositions des 11 candidats à l’élection présidentielle sur le thème de l’énergie seront scrutées attentivement à l’approche du scrutin. Près des trois quarts des Français (72%) prendront en compte les programmes des candidats sur le thème de l’énergie avant de voter (rénovation énergétique, énergies renouvelables, lutte contre la précarité énergétique, mobilités propres, indépendance énergétique). Un quart d’entre eux (27%) affirme même que ces positions seront « tout à fait » prises en compte. Seuls 6% des sondés ne retiendront « pas du tout » cette thématique au moment du vote. Les programmes des candidats sur cette thématique seront particulièrement regardés par les personnes issues de catégories sociales favorisées (76% contre 69% des personnes issues des catégories populaires) ainsi que par les sympathisants de la gauche (81%).

Jean-Luc Mélenchon le plus crédible

Bien qu’une large majorité de Français déclare prendre en compte les positions des candidats sur l’énergie, ils les jugent peu convaincants. A la question « lequel des candidats à l’élection présidentielle est le plus crédible sur le thème de l’énergie », 35% des Français jugent qu’aucun des candidats n’est crédible. Les femmes se montrent plus sceptiques que les hommes sur la capacité des candidats à s’emparer des questions énergétiques, 38% considérant qu’aucun des candidats n’est crédible, contre 31% des hommes. Bien qu’aucun des candidats ne soit jugé très crédible, les candidats de la gauche et du centre sont un peu mieux jugés que les candidats de droite : Jean-Luc Mélenchon est considéré comme le candidat le plus crédible sur cette question par 14% des Français. Viennent ensuite Emmanuel Macron (12%) et Benoît Hamon (11%), tandis que les autres principaux candidats à cette élection, François Fillon et Marine Le Pen apparaissent les moins crédibles avec seulement 10% des personnes interrogées.

