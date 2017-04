L'Andorre et la France explorent les possibilitÃ©s de coopÃ©ration dans les EnR

La ministre de l’Environnement, Agriculture et développement durable, Sílvia Calvó, et le ministre de l’Education et de l’enseignement supérieur Eric Jover, ont rencontré mardi 11 avril dernier à Odeillo André Joffre, président du pôle de compétitivité consacré aux énergies renouvelables (DERBI) ainsi qu’Alain Dollet, directeur du laboratoire Promes-CNRS. Au cours de la visite, il a été exploré de nouvelles voies possibles de coopération dans les énergies renouvelables, qui pourraient connaître un développement spécifique dans les prochains mois.

Les ministres étaient accompagnés par le directeur général de l’environnement et le développement durable, Marc Rossell, le chef du Bureau du changement climatique et l’énergie, Carles Miquel, l’ambassadeur de France en Andorre, Cristina Rodriguez et l’Ambassadeur France à Andorre, Jocelyne Caballero. Une première réunion a porté sur les synergies des pôles d’énergies renouvelables des deux territoires. Dans cette première réunion, les deux délégations ont présenté les politiques énergétiques de chacun des territoires. Autour d’un objectif : établir une vision commune et des objectifs similaires en termes d’énergie renouvelable, en vue de collaborations futures et de partage des connaissances.

La deuxième réunion a permis d’aborder les questions de coopération dans l’éducation, la recherche et la formation liées à l’énergie. La réunion accueillait également le vice-président de la recherche à l’Université de Perpignan, Xavier Py et le directeur de l’école d’ingénieur de Perpignan Sup’EnR, Régis Oliver. Ce dernier a présenté l’établissement qui octroie le seul diplôme d’ingénieur spécialisé dans les énergies renouvelables en France. Après les réunions, la délégation andorrane a réalisé la visite des laboratoires de recherche de PROMES-CNRS.

Cette réunion entre Français et Andorrans est le résultat de la rencontre entre le Chef du Gouvernement Andorran, Antoni Martí, et le Préfet du département des Pyrénées-Orientales, Philippe Vignes, le 6 février dernier où avait été évoquée la possibilité d’une coopération dans le domaine des EnR entre les deux pays. A la suite de cette journée de mardi, de nouvelles réunions sont programmées. La ministre de l’Environnement, Sílvia Calvó, a d’ores et déjà annoncé sa venue lors de conférence DERBI qui aura lieu cette année, au palais des Rois de Majorque à Perpignan les 13, 14 et 15 juin prochains.