Les European Solar Games : IsoWatt et Heliovie en vedette !

La première édition des European Solar Games, organisée par Enstall Group lors du salon BePositive à Lyon du 25 au 27 mars 2025, a été un véritable succès. Cet événement a réuni des acteurs clés de l’industrie solaire pour promouvoir l’innovation et l’engagement en faveur de la transition énergétique. Focus sur les deux finalistes : IsoWatt et Heliovie !

Les European Solar Games ont mis en lumière deux entreprises exceptionnelles : IsoWatts, vainqueur de cette grande compétition, et Heliovie, qui n’a été qu’à deux points de la victoire. Elles se sont distinguées en installant deux colonnes de trois modules DualSun Flash TOPCon HalfCut, fixés sur les structures UniversalHook d’Esdec et raccordés à des micro-onduleurs Enphase IQ8+, le tout protégé par un coffret de protection RI2E. Ce projet met en avant deux valeurs fondamentales : la qualité et la sécurité.

IsoWatt

Historique : Fondée en 2007 et intégrée au groupe Auraliance depuis 2021, IsoWatt est une entreprise française spécialisée dans le photovoltaïque, avec plus de 18 ans d’expérience.

Activité : IsoWatt propose des solutions énergétiques pour particuliers et professionnels (secteur tertiaire, industriel, agricole), comprenant des toitures solaires, des centrales au sol et des ombrières photovoltaïques. L’entreprise offre également un service de proximité avec un réseau d’agences réparties sur l’ensemble du territoire français.

Points forts : Avec plus de 12 000 installations réalisées à ce jour, IsoWatt se distingue par son expertise et son réseau d’agences, permettant une forte proximité avec ses clients.

Ambition pour l’avenir : IsoWatt vise à maintenir sa position de leader sur le marché du photovoltaïque en France, en poursuivant sa croissance et en recrutant de nouveaux talents pour soutenir son développement et son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Heliovie

Historique : Fondé en novembre 2021, le groupe Heliovie est basé à Stains (Paris) et se spécialise dans l’installation de solutions photovoltaïques, de chauffage/climatisation et d’isolation.

Activité : Heliovie fournit des solutions complètes pour les installateurs professionnels d’équipements photovoltaïques, principalement pour des installations résidentielles de 3 à 9 kWc. L’entreprise propose également des services de pose et des solutions clé en main, ainsi qu’une large gamme de produits liés au photovoltaïque et au génie climatique.

Points forts : Avec un espace de stockage de 2 000 m² répartis sur plusieurs sites en France, Heliovie a réalisé en 2024 plus de 4 500 installations photovoltaïques. Son réseau d’équipes de pose couvre 93 départements, garantissant une réactivité optimale à l’échelle nationale.

Ambition pour l’avenir : Heliovie ambitionne de devenir un acteur majeur du marché du photovoltaïque résidentiel en France, avec l’objectif de réaliser 10 % des installations résidentielles photovoltaïques chaque année. Actuellement détenteur de 5 % de part de marché, le groupe poursuit son développement avec une forte volonté d’expansion.

Le jury des European Solar Games était composé de Eric FIHEY de la DualSun Academy et de Remy Dupont, conseiller aux métiers de l’électricité détaché aux instances PV de Qualit’EnR et secrétaire élu de la Capeb Drôme, pour leur expertise et leur rôle clé dans l’évaluation des finalistes. Salomé Truchet de GL-Events et Jeanne Theis de Qualit’ENR, ont apporté leur soutien sans faille et leur engagement tout au long de l’événement. Les European Solar Games ont été un grand succès et marquent un tournant important dans le domaine des énergies renouvelables. Un événement qui a fait du bruit ! Les murs du salon en tremblent encore…