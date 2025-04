Agrivoltaïsme : le Groupe Volta et Richel Group s’allient pour donner naissance à un projet à impact local

Le Groupe Volta, producteur indépendant d’énergie renouvelable, et Richel Group, premier constructeur européen de serres et de solutions de stockage à couverture flexible, annoncent la mise en service des serres photovoltaïques -”Les Vergers de Fouillas”-, à Loriol-sur-Drôme (26). Un partenariat qui illustre la complémentarité des investissements du Groupe Siparex, engagé dans les territoires et dans la transition énergétique notamment via le fonds dédié TiLT Capital.

Le Groupe Volta, en partenariat avec Richel Group, a repris ce projet agrivoltaïque lancé en 2023 dans l’optique, de redimensionner les installations, d’optimiser la conception des serres et de mettre en œuvre sa construction, dans un dialogue permanent avec les exploitants agricoles. Le projet comprend deux serres photovoltaïques, situées à 200 mètres l’une de l’autre, couvrant une superficie totale de 5 hectares et développant une puissance installée de 5 MW. Ces infrastructures produiront 7,3 GWh d’électricité verte par an pendant 30 ans, soit l’équivalent de la consommation électrique de 3 000 habitants.

Un projet agrivoltaïque au service du territoire

Le principe des “Vergers de Fouillas” repose sur un modèle économique vertueux : les serres sont mises à disposition gratuitement des exploitants agricoles en échange de l’exploitation photovoltaïque sur 30 ans. Un dispositif qui favorise une véritable synergie entre production d’énergie renouvelable et développement agricole durable. “Les Vergers de Fouillas incarnent parfaitement notre vision de projets énergétiques qui servent véritablement le territoire et ses acteurs,” affirme Benoit Duval, Directeur Général du Groupe Volta. “Nous avons la conviction que la transition énergétique doit s’accompagner d’une approche collaborative et créer de la valeur pour l’ensemble des parties prenantes. Ce projet démontre qu’il est possible de concilier production d’énergie renouvelable et développement agricole durable, sans compromis.”

Une serre adaptée à la culture du kiwi

Ces serres photovoltaïques ne sont pas seulement un projet photovoltaïque avec une compensation agricole, mais un véritable projet agrivoltaïque qui apporte un service concret à l’activité agricole locale. C’est ainsi que le projet a notamment séduit Jacques Fereyre, membre de la coopérative Lorifruit, qui produit 6 000 tonnes de fruits par an. Inspiré par un projet voisin, il a souhaité installer sous cette serre des plants de kiwis jaunes et rouges. La culture du kiwi, fruit originaire des forêts tropicales nécessitant chaleur et humidité, bénéficie pleinement des atouts de la serre photovoltaïque. Les modules bifaciaux installés en toiture garantissent la traversée de la lumière indispensable à l’induction florale des haies de kiwis. Les températures plus élevées obtenues sous la serre peuvent être régulées grâce aux systèmes de châssis basculants et de parois enroulables situés sur les façades, permettant d’ajuster l’aération et l’hygrométrie. La serre apporte également une protection précieuse contre la bactériose PSA, qui affecte fréquemment les kiwis, ainsi que contre les épisodes de grêle récurrents dans la région. De plus, la protection des plants face au mistral permet de réaliser des économies d’eau significatives, alors que le kiwi consomme près de 50% d’eau de plus que les cultures de pêches ou d’abricots. “Nous avons tout de suite vu le potentiel de ce projet. La serre nous offre un environnement maîtrisé qui protège nos cultures et nous permet d’améliorer nos rendements. Grâce à cette infrastructure, nous pouvons envisager l’avenir avec plus de sérénité et une meilleure maîtrise des risques climatiques.”, explique Jacques Fereyre, exploitant agricole aux Vergers de Fouillas. Plus largement, l’investissement dans ce projet a principalement bénéficié à l’économie locale puisque de nombreux intervenants locaux ont participé au projet pour le câblage, le raccordement et la logistique.

Un projet visant l’excellence environnementale

En tant que leader de l’industrie de la serre, le groupe RICHEL porte une forte responsabilité sur les orientations environnementales du secteur. Cette démarche volontariste intervient à tous les niveaux de son organisation :

● Dans la conception du produit. La conception des serres Richel fait essentiellement appel à des matériaux recyclés et/ou recyclables : l’acier, l’aluminium, le verre composent 99% de la masse de la serre.

● Avec le déploiement sur son site industriel de 2 centrales photovoltaïques totalisant une capacité de 2 MW de production électrique, le Groupe couvre quasiment l’intégralité de ses besoins liés à son exploitation grâce à l’énergie solaire !

● L’électrification de sa flotte de véhicules : depuis 2 ans déjà, Richel s’efforce de transférer l’ensemble de son parc de véhicules sur de l’énergie électrique. C’est aujourd’hui chose faite pour l’essentiel de ses chariots élévateurs, et la démarche se poursuit avec les véhicules de ses collaborateurs et collaboratrices.

Le Groupe Volta a souhaité que ce projet soit particulièrement vertueux sur le plan environnemental. En faisant le choix de panneaux photovoltaïques bi-faciaux à faible empreinte carbone (400gCO2/Wc vs 550 gCO2 pour les panneaux classiques) et d’onduleurs fabriqués en Europe, l’électricité produite a une intensité carbone de l’ordre 30 gCO2/kWh, soit environ 30% de moins que la moyenne du secteur photovoltaïque en France (44 gCO2/kWh). “Notre forte implication sur le marché de l’agrivoltaïsme n’aurait pu se faire avec engagement, sans une démarche d’entreprise ambitieuse en matière de RSE. Pionniers sur notre secteur en matière de mesure et de réduction de l’impact carbone, nous avons opéré une transition énergétique puissante, et œuvrons pour que la conception de nos produits soit conforme aux enjeux de notre siècle” conclut Benjamin Richel, président du groupe éponyme.

Encadré

Un partenariat à long terme

“Les Vergers de Fouillas” s’inscrit dans la stratégie du Groupe Volta de développer des projets ancrés dans les territoires, qui bénéficient de la proximité de ses équipes. Avec son siège de Corbières en Provence situé à seulement deux heures du site, le Groupe Volta assure un suivi local. Le groupe Richel est une ETI issue du territoire, qui s’inscrit pleinement dans cette démarche long terme. Le partenariat avec le Groupe Volta est tout de suite apparu comme une évidence lors de sa mise en place. Les enjeux auxquels les entreprises doivent répondre sont considérables : la décarbonation, l’évolution des pratiques agricoles, deviennent possibles grâce au recours à des technologies innovantes et intelligentes, offrant des opportunités vertueuses pour l’économie et l’environnement ! “En tant qu’investisseur responsable, Siparex a à cœur d’accompagner des entreprises qui conjuguent innovation et impact positif dans les territoires. Le Groupe Volta, participation du fonds TiLT spécialisé dans la transition énergétique et Richel, participation du fonds Mezzanine, en sont deux parfaites illustrations. Nous nous réjouissons de ce partenariat et de ce projet des « Vergers de Fouillas » qui, en unissant ces deux entreprises de notre portefeuille, est porteur de sens pour notre Groupe. », commentent Nathanaël Krivine (TiLT) et Philippe Dutheil (Mezzanine).