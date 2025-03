Les Ã©nergies renouvelables joueront un rÃ´le essentiel dans le portefeuille de produits des sociÃ©tÃ©s pÃ©troliÃ¨res et gaziÃ¨res

La production mondiale d’électricité s’oriente de plus en plus vers les sources renouvelables, ce qui réduit la dépendance aux combustibles fossiles. Alors que la production mondiale d’énergie a augmenté d’environ 30 % au cours des dix dernières années, les énergies renouvelables ont presque doublé au cours de cette période. La part des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial devrait atteindre plus de 40 % d’ici 2030, ce qui devrait jouer un rôle clé dans les portefeuilles de produits des sociétés pétrolières et gazières, qui sont des entrants relativement nouveaux dans l’espace, selon GlobalData, société de données et d’analyses.

Le rapport de veille stratégique de GlobalData, « Renewable Energy in Oil & Gas », évalue le rôle des acteurs du pétrole et du gaz dans le thème des énergies renouvelables. Il compare en outre les efforts des grandes compagnies pétrolières, telles que TotalEnergies, BP, Shell, Petrobras, Equinor, Eni et Repsol, dans la chaîne de valeur des énergies renouvelables.

Les grandes compagnies pétrolières américaines à la traîne sur les Renouvelables

Ravindra Puranik, analyste pétrole et gaz chez GlobalData, commente : « L’industrie pétrolière et gazière, y compris les producteurs, les prestataires de services et les entrepreneurs, est un nouvel entrant dans le secteur des énergies renouvelables. Malgré cela, ils font des mouvements notables dans le paysage concurrentiel des énergies renouvelables, en particulier dans l’éolien offshore. TotalEnergies devrait être le quatrième producteur mondial d’énergie éolienne vers la fin de cette décennie, si tous ses projets proposés sont mis en ligne. Même BP, Shell et plusieurs autres acteurs européens construisent des capacités considérables d’énergie renouvelable ». Dernièrement, les entreprises ont quelque peu ralenti le rythme des investissements dans les énergies renouvelables au cours de l’année écoulée. Alors que BP a récemment retiré sa demande de permis pour son projet Beacon Wind au large de New York, Equinor a abaissé ses objectifs en matière d’énergie renouvelable en invoquant des pressions sur les coûts. Néanmoins, elles s’en sortent beaucoup mieux que les grandes compagnies pétrolières américaines, ExxonMobil et Chevron, qui sont clairement à la traîne dans le segment des énergies renouvelables. Ces deux sociétés ont une empreinte de capacité négligeable dans ce thème et n’ont pas l’intention de modifier ce scénario dans un avenir proche.

Une croissance tirée par l’électrification croissante des marchés émergents et l’émergence des datacenters

La production mondiale d’électricité a presque doublé au fil des ans, passant d’environ 14 500 TWh en 2000. Selon GlobalData, la production mondiale d’électricité devrait atteindre environ 31 000 TWh et atteindre 37 000 TWh d’ici 2030. Ravindra Puranik conclut : « Cette croissance est principalement tirée par l’électrification croissante des marchés émergents et la demande croissante d’énergie des centres de données, des mineurs de crypto-monnaie et d’autres technologies numériques en expansion. De plus, l’adoption croissante des véhicules électriques (VE), en particulier en Europe, aux États-Unis et en Chine, où leur pénétration du marché est plus élevée, contribue à la demande croissante d’électricité ». Compte tenu de tout cela, il est logique que les entreprises énergétiques se tournent vers des sources alternatives et respectueuses des émissions, telles que l’énergie solaire et éolienne. Les premiers utilisateurs d’énergies renouvelables peuvent assurer la durabilité à long terme dans un paysage énergétique en constante évolution.