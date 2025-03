Enphase Energy lance dans toute l’Europe une nouvelle gÃ©nÃ©ration de chargeurs IQ EV qui privilÃ©gie lâ€™Ã©nergie solaire

Enphase Energy vient d’initier la mise en production de son tout nouveau chargeur pour véhicules électriques (VE), l’IQ® EV Charger 2, sur 14 marchés européens. L’IQ EV Charger 2 est un chargeur intelligent conçu pour fonctionner aussi bien avec les systèmes solaires (+batteries) Enphase, qu’en mode chargeur autonome. Doté de fonctions de gestion de l’énergie, celui-ci permet aux propriétaires de maximiser l’autoconsommation solaire, de réduire les coûts énergétiques et de bénéficier d’une expérience de charge intelligente pour les véhicules électriques. Pour une mobilité toujours plus verte !

Le chargeur IQ EV 2 d’Enphase Energy est désormais disponible en Norvège, en Allemagne, au Royaume Uni, en France, aux Pays-Bas, en Suède, au Danemark, en Suisse, en Autriche, en Belgique, au Luxembourg, en Italie, en Espagne et au Portugal.

Il présente les caractéristiques principales suivantes :

Chargement avec l’énergie solaire : Le chargeur IQ EV Charger 2 privilégie l’énergie solaire excédentaire pour la recharge des VE, maximisant ainsi l’utilisation d’énergie propre. Grâce à la commutation automatique entre les modes triphasé et monophasé, il peut commencer à charger à partir de 1,38 kW de production solaire, ce qui permet aux propriétaires de réduire leurs coûts d’électricité et d’améliorer la durabilité.

Optimisation par l’IA : Alimenté par des algorithmes de prévision avancés et des données sur les tarifs d’électricité en temps réel, le chargeur sélectionne intelligemment la source d’énergie la plus économique (solaire, batterie ou réseau).

Intelligence intégrée : Les fonctionnalités intelligentes comprennent la charge basée sur les objectifs, l’équilibrage dynamique de la charge et un compteur d’énergie MID certifié pour un suivi et un remboursement précis de l’énergie, idéal pour les applications domestiques et les parcs de véhicules.

Charge bidirectionnelle : Le chargeur IQ EV Charger 2 propose des logiciels intégrés qui prennent en charge la charge bidirectionnelle, en courant alternatif. Bien que la disponibilité dépende de la compatibilité des VE, des normes et des certifications régionales, cette fonction est conçue pour permettre l’intégration du véhicule à la maison (V2H) et du véhicule au réseau (V2G).

Disponible en version avec câble intégrés et avec prise sur borne, le chargeur IQ EV 2 est doté d’un connecteur robuste de type 2, entièrement compatible avec la majorité des VE vendus en Europe. Avec des niveaux de puissance configurables jusqu’à 32 A par phase, le chargeur prend en charge le câblage monophasé et triphasé à partir du même matériel. L’installation est rapide et efficace, avec un câble de 7,5 mètres pour plus de flexibilité et une mise en service simplifié de moins de 10 minutes qui minimise le temps de pose et les coûts d’installation. « Nous sommes ravis de commencer à déployer le nouveau IQ EV Charger auprès de nos clients », a confié Mickaël Garcia, directeur général de NRJ Ingénierie, un installateur de produits Enphase en France. « L’intégration avec l’application Enphase permettra aux propriétaires de gérer leur consommation d’énergie et la recharge de leur véhicule 24 heures sur 24, garantissant ainsi que leurs véhicules sont prêts à partir lorsqu’ils en ont besoin. »

Le chargeur IQ EV 2 est logé dans un boîtier IP55, ce qui le rend résistant aux intempéries et fiable pour les installations intérieures et extérieures. Conçu selon les normes les plus strictes, le chargeur est certifié pour la sécurité par TÜV Rheinland, avec la certification MID par NMI, et comprend des certifications supplémentaires spécifiques au marché pour répondre aux exigences de conformité régionales. Tous les chargeurs activés dans certains pays européens bénéficient d’une garantie de cinq ans et d’une assistance clientèle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de la part d’Enphase. « Nous sommes ravis d’étendre nos solutions de gestion de l’énergie domestique avec notre IQ EV Charger 2 à travers l’Europe, créant ainsi une offre complète pour les installateurs et les propriétaires », a conclu Jayant Somani, vice-président senior de l’unité commerciale numérique d’Enphase Energy.