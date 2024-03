Les Ã©nergies renouvelables couvrent plus de 30% de la consommation Ã©lectrique franÃ§aise

Selon la publication du Panorama de l’électricité renouvelable au 31 décembre 2023, la puissance totale du parc électrique EnR – hydroélectricité, éolien, solaire photovoltaïque et bioénergies confondus – s’élève, fin 2023 à environ 70 GW (70 229 MW en considérant la puissance à terme des parcs en cours de construction). Cela représente une hausse d’environ 5 GW sur l’année 2023, les filières « solaire photovoltaïque et éolien terrestre » comptant respectivement pour 3 137 MW et 1 221 MW de nouvelles capacités raccordées.

Focus sur le solaire photovoltaïque ! La puissance du parc solaire s’élève à 19 047 MW au 31 décembre 2023, l’augmentation du parc raccordé en 2023, de 3 137 MW, est en hausse de plus de 300 MW par rapport aux années 2021 et 2022. A fin 2023, la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) visait un parc de 20 100 MW (hors Corse), ce qui représente près de 1 GW d’écart par rapport à l’objectif, soit environ l’équivalent d’un semestre de retard. Avec 21,6 TWh produits en 2023, en hausse de près de 16,5 % par rapport à 2022, la filière solaire confirme son développement et atteint un taux de couverture de 4,9 % de la consommation électrique annuelle de la France continentale. De juin à août, ce taux dépasse les 8 %.

www.syndicat-energies-renouvelables.fr/wp-content/uploads/basedoc/panorama-electricite-renouvelable-2023-t4-vf.pdf