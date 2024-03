Corsica Sole : des ambitions fortes pour 2030

Corsica Sole a su s’imposer, en 15 ans d’existence, comme premier producteur d’énergie indépendant en Corse et un acteur majeur de l’énergie solaire en France. Avec plus de 100 MWc de centrales photovoltaïques et plus de 150 MWh de centrales avec stockage d’énergie en exploitation, Corsica Sole développe un portefeuille de projets de plus de 1,5 GW.

Forte de ses 15 années d’expérience et d’expertise, Corsica Sole affiche aujourd’hui une forte croissance et d’importantes ambitions pour l’avenir. L’entreprise prévoit d’opérer près de 3 GW de capacités en 2030, réparties entre 1,5 GW de photovoltaïque et 1,5 MVA de stockage, et d’étendre sa présence à l’international. Pour relever ces défis, l’entreprise mise sur une politique RH attractive basée sur la dynamique de développement des emplois pérennes et le recrutement d’une cinquantaine de nouveaux collaborateurs d’ici la fin d’année.

Corsica Sole : la success-story française d’une entreprise engagée depuis 15 ans dans la transition énergétique

L’aventure Corsica Sole débute en 2009 avec la volonté première de construire des bâtiments équipés de panneaux solaires destinés aux agriculteurs en Corse, afin de produire de l’énergie verte. Implantée dans la région la plus ensoleillée de France, Corsica Sole développe rapidement des centrales photovoltaïques de plus grande envergure sur des sites artificialisés (anciennes carrières, friches industrielles…). Le succès de ces projets se concrétise en 2015 avec l’inauguration de la première centrale photovoltaïque au sol couplée avec du stockage d’énergie d’une puissance solaire de 5 MW et d’une capacité de 10 MWh de batteries. En parallèle, Corsica Sole connait une rapide expansion à travers son développement vers les départements d’outre-mer français (Réunion, Antilles-Guyane) puis la mise en service de la plus grande centrale de stockage d’énergie (sous forme de batteries) en Europe, avec une capacité de 100 MWh.

L’année 2023 a été marquée par l’ancrage de Corsica Sole en Europe de l’Est avec son partenaire estonien Evecon, et la création de la joint-venture « Baltic Storage Platform » permettant l’installation de 400 MWh de batteries en Estonie à l’horizon 2025. Cet engagement en faveur de la transition énergétique des pays baltes consolide le rayonnement international de Corsica Sole, qui a pour objectif de s’implanter à moyen terme dans trois à quatre nouveaux pays. « Aujourd’hui, nous sommes fiers de partager notre passion pour l’innovation et le développement durable au-delà de nos frontières. La multiplication de ce type de projets est un enjeu stratégique pour garantir la souveraineté énergétique de l’Europe », précise Paul Antoniotti, Président de Corsica Sole.

Une croissance consolidée et des ambitions fortes

Depuis sa création en Corse il y a 15 ans, Corsica Sole développe, construit, finance et exploite ses propres projets, en France et désormais en Europe. L’entreprise pilote ses centrales du déclenchement de la production au stockage de l’énergie jusqu’à sa distribution. Dans un contexte de fort développement des énergies renouvelables dans l’ensemble des pays de l’Union européenne afin d’atteindre la neutralité carbone en 2050 et de renforcer l’indépendance énergétique, le stockage d’énergie apparaît aujourd’hui comme incontournable : il permet de stabiliser le réseau électrique en contribuant à la gestion de l’équilibre entre production et consommation. Actuellement, Corsica Sole affiche une capacité installée dépassant les 100 MWc de centrales photovoltaïques et plus de 150 MWh de centrales avec stockage d’énergie en exploitation. « Nous avons désormais pour ambition d’opérer près de 3 GW de capacités en 2030, réparties entre 1,5 GW de photovoltaïque et 1,5 MVA de stockage » ajoute Michael Coudyser, Directeur Général de Corsica Sole. Sur le seul marché français, le portefeuille de projets en développement dépasse 1,5 GW, et les développements à l’export tels que la joint-venture avec Evecon permettent de sécuriser les ambitions de l’entreprise. En parallèle, la croissance de Corsica Sole est également marquée par d’ambitieux projets d’investissement à travers l’installation de centrales solaires sur des sites en revalorisation, tels que d’anciennes carrières ou des friches industrielles.

Focus sur la production d’hydrogène

En complément du stockage d’énergie, l’entreprise se concentre aussi sur deux axes en pleine croissance : la production d’hydrogène et l’acquisition de projets. Guidée par un esprit d’innovation, Corsica Sole fait de la R&D un terrain stratégique en matière d’investissement porteur de sens. Au mois de janvier 2024, Corsica Sole a annoncé la construction d’une unité pilote de production d’hydrogène renouvelable à Folelli, en Corse. La production, qui valorisera l’énergie solaire excédentaire, devrait représenter 2 tonnes d’hydrogène par an. Grâce à ce projet pionnier pour la filière hydrogène corse, l’entreprise souhaite consacrer par la suite d’importants investissements pour la production d’hydrogène vert à destination de l’industrie, du transport maritime et routier et du stockage d’énergie. Il est d’ailleurs prévu, en complément de ce pilote pour la production, de mettre en place un démonstrateur afin de distribuer cet hydrogène au bateau d’un centre de formation maritime en Corse. Enfin, Corsica Sole restera à l’écoute des besoins des agriculteurs et continuera d’offrir des solutions en agrivoltaïsme. Corsica Sole collabore étroitement avec ces derniers afin d’adapter la conception des centrales solaires aux besoins des pratiques agricoles.

Une croissance et des ambitions soutenues par une politique RH attractive et de nombreux recrutements

Pour répondre à ses objectifs de croissance, l’entreprise affiche une politique de recrutement attractive et polyvalente construite sur une dynamique de développement des emplois pérennes. En effet, « Corsica Sole favorise l’employabilité sur le long terme, en misant sur l’évolution des salariés avec principalement des offres en CDI. Les stages sont souvent proposés aux étudiants de dernière année, avec l’objectif de les intégrer ensuite dans l’entreprise, ce qui représente un schéma rare dans le monde du salariat » déclare Diane Deproit, qui accompagne Corsica Sole pour les recrutements et l’intégration des nouveaux talents. Grâce à une culture d’entreprise basée sur l’autonomie et la responsabilisation, chaque employé a la possibilité de voir évoluer son poste selon ses appétences et les changements constatés sur le terrain. L’entreprise qui poursuit son développement vers de nouveaux horizons et de nouveaux territoires recrutera 50 nouveaux collaborateurs d’ici la fin de l’année pour soutenir sa forte croissance. Le profil des collaborateurs tend également à s’enrichir et à évoluer, à l’instar d’employés recrutés grâce à leur profils atypiques, parfois éloignés du secteur des énergies renouvelables, et par une politique de formation interne très volontariste. Dans cet esprit Corsica Sole veille à ce que ses actions aient un impact réel et mesurable. Cette démarche témoigne de l’engagement profond de Corsica Sole envers la durabilité, tout en positionnant l’entreprise comme un exemple à suivre dans le domaine de l’énergie solaire et au-delà car « une croissance durable ne peut se faire que dans la bonne humeur » conclut Michael Coudyser.