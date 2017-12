Les Ã©lus d'Occitanie votent un budget volontariste et tournÃ© vers l'objectif politique d'une rÃ©gion Ã  Ã©nergie positive

« L’Occitanie avance, la reprise est là. Ce budget 2018, un budget de combat, est à la hauteur des besoins exprimés par les habitants et indispensable au développement futur de notre territoire » a indiqué Carole Delga la présidente de région. Avec 205€ par habitant, l’Occitanie est la Région de France qui investit le plus. A l’occasion de l’assemblée plénière qui s’est tenue mercredi 20 décembre à Montpellier, les élus régionaux ont adopté par 89 voix sur 158 et sur proposition de la présidente Carole Delga, le budget régional 2018. Un budget offensif de plus de 3,5 Mds d’euros qui permettra de porter des projets structurants au service de l’emploi, d’un aménagement équilibré, durable et solidaire de tous les territoires et de l’égalité des citoyens.

« Si j’ai fait le choix de poursuivre nos efforts en faveur de l’investissement, avec une hausse de 4,9%, et de maîtriser nos dépenses de fonctionnement, c’est parce que nous avons l’obligation d’être au rendez-vous des enjeux des territoires et à l’écoute des attentes de nos concitoyens, notamment en matière d’emploi, de formation, d’éducation, de mobilités, ou encore de culture. Pour que l’Occitanie devienne la Région référence en matière d’innovation, ou encore la 1ère Région à énergie positive d’Europe, nous devons y mettre les moyens », a déclaré Carole Delga à cette occasion.

Un territoire à énergie positive vise l’objectif de réduire ses besoins d’énergie au maximum, par la sobriété et l’efficacité énergétiques, et de les couvrir par les énergies renouvelables locales (100% renouvelables). En 2017, des ateliers d’experts organisés par la Région ont permis de dresser une trajectoire, ambitieuse mais réaliste pour atteindre cet objectif à l’échéance 2050. Deux grands leviers vont être actionnés : l’efficacité énergétique d’une part, notamment dans les transports et le bâtiment, et la production d’énergie renouvelables d’autre part en exploitant tous les potentiels existants dans la région. « Il s’agira donc en 2018 d’amplifier nos actions pour l’animation et l’accompagnement de la transition énergétique, l’efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables, et de lancer de nouveaux chantiers. Le budget 2018 traduit cette ambition » a précisé la présidente.