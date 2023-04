Disneyland Paris va achever le chantier de la plus grande centrale en ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques dâ€™Europe dâ€™ici fin 2023

La centrale photovoltaïque, dont la construction a démarré en 2020, produit déjà 27 GWh et produira à terme 36 GWh par an. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des actions de Disneyland Paris en faveur de l’environnement, soutenant également les objectifs environnementaux 2030 de The Walt Disney Company. Explications !

Disneyland Paris a été pionnier dans la mise en œuvre de plusieurs solutions concrètes en faveur des énergies renouvelables, comme l’utilisation de son parking visiteurs de 20 hectares pour construire la plus grande centrale en ombrières photovoltaïques d’Europe. Cette construction, réalisée en co-investissement avec le groupe français Urbasolar, a commencé en 2020 et couvrira à terme 11 200 places – voitures, camping-cars et bus – permettant également d’améliorer l’expérience des visiteurs en les protégeant de la chaleur du soleil, de la pluie et de la neige. Ce projet ambitieux produira à terme 36 GWh/an, soit l’équivalent de la consommation d’une ville de 17 400 habitants, et réduira les émissions de gaz à effet de serre d’environ 890 tonnes de CO2 par an sur le territoire de Val d’Europe. La troisième tranche de la centrale est maintenant opérationnelle, produisant 27 GWh grâce aux 63 000 panneaux solaires déjà installés. La construction de la dernière tranche est désormais en cours et s’achèvera fin 2023.

Réduire les émissions de 46,2% pour les opérations directes (scope 1 et 2) et de 27,5% pour les émissions indirectes (scope 3) d’ici 2030

« En tant que première destination touristique en Europe, nous avons la responsabilité de continuer à opérer et à développer nos activités d’une manière qui nous permette de laisser un héritage environnemental positif aux générations futures. De nos opérations quotidiennes à la mise en œuvre de nouveaux projets ambitieux – tels que l’installation d’une centrale en ombrières photovoltaïques sur le parking visiteurs – nous adoptons plus que jamais une approche délibérée pour réduire efficacement notre empreinte environnementale. » déclare Natacha Rafalski, Présidente de Disneyland Paris. La géothermie représente par ailleurs 18% des besoins annuels en chauffage de Disneyland Paris, contribuant ainsi significativement à la réduction des Scope 1 et 2, et la destination a mis en place une politique d’achats responsables afin de réduire ses émissions indirectes (Scope 3). Des actions de sensibilisation sont également menées auprès des visiteurs : la plateforme digitale « My Green Butler » est actuellement testée dans certains bungalows du Disney Davy Crockett Ranch afin d’encourager les visiteurs à contrôler leur consommation d’eau et d’énergie pendant leur séjour.