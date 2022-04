L’Ã©olien et le solaire atteignent un record de 10% de lâ€™Ã©lectricitÃ© mondiale en 2021

D’après la revue mondiale de l’électricité 2022, l’éolien et le solaire, les sources d’électricité à la croissance la plus rapide, ont atteint un record de 10 % de l’électricité mondiale en 2021. Toute l’énergie propre représente désormais 38 % de l’approvisionnement mondial. Reste que la transition électrique mondiale doit maintenir des taux de croissance très élevés pour remplacer le charbon et réduire les émissions. Explications !

L’éolien et le solaire ont généré plus d’un dixième (10,3 %) de l’électricité mondiale pour la première fois en 2021, contre 9,3 % en 2020, et deux fois plus qu’en 2015 lors de la signature de l’Accord de Paris sur le climat (4,6 %). Les sources d’électricité propres combinées ont généré 38 % de l’électricité mondiale en 2021, plus que le charbon (36 %). Pour être sur une trajectoire qui maintient le réchauffement climatique à 1,5 degré, l’éolien et le solaire doivent maintenir des taux de croissance composés élevés de 20 % chaque année jusqu’en 2030. C’est le même taux de croissance que leur moyenne au cours de la dernière décennie. C’est désormais tout à fait possible : l’éolien et le solaire sont les sources d’électricité les moins chères sur une base nivelée, avec une expérience mondiale sans cesse croissante de leur intégration dans les réseaux à des niveaux élevés.

Cette décennie, l’éolien et le solaire doivent être déployés à la vitesse de l’éclair

Cinquante pays ont désormais franchi le cap des 10 % d’éolien et de solaire, avec sept nouveaux pays rien qu’en 2021 : la Chine, le Japon, la Mongolie, le Viet Nam, l’Argentine, la Hongrie et El Salvador. Trois pays – les Pays-Bas, l’Australie et le Viet Nam – ont déplacé plus de 8 % de leur demande totale d’électricité des combustibles fossiles vers l’éolien et le solaire au cours des deux dernières années seulement. « L’éolien et le solaire sont arrivés. Le processus de remodelage du système énergétique existant a commencé. Cette décennie, ils doivent être déployés à la vitesse de l’éclair pour inverser l’augmentation des émissions mondiales et lutter contre le changement climatique » assure David Jones, responsable mondial, Ember. Des gouvernements comme les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni et le Canada sont si confiants dans l’électricité propre qu’ils prévoient de faire passer leur réseau à une électricité 100 % propre au cours de la prochaine décennie et demie.

La forte croissance de la demande a dépassé l’énergie propre

La demande d’électricité a rebondi, augmentant de façon inégalée en termes absolus : 1 414 TWh de 2020 à 2021, soit environ l’équivalent de l’ajout d’une nouvelle Inde à la demande mondiale d’électricité. Avec +5,4 %, 2021 a connu la croissance de la demande la plus rapide depuis 2010. De nombreuses économies avancées ont rebondi aux niveaux d’avant la pandémie après des chutes en 2020. Mais la croissance réelle s’est produite en Asie, en grande partie lorsque la croissance économique a explosé ; La Chine a connu la plus forte hausse, avec une demande en hausse de 13 % en 2021 par rapport à 2019. Malgré une augmentation record de la production éolienne et solaire, seuls 29 % de la hausse mondiale de la demande d’électricité en 2021 ont été satisfaits par l’éolien et le solaire. Les autres sources d’électricité propre n’ont fourni aucune croissance, les niveaux nucléaire et hydroélectrique étant inchangés depuis deux ans. L’augmentation restante de la demande a donc été satisfaite par les combustibles fossiles. 59 % de l’augmentation de la demande d’électricité en 2021 a été satisfaite par la seule production de charbon. Preuve que tous les gouvernements dotés de réseaux à forte intensité de carbone doivent désormais agir avec audace et ambition et se tourner de manière très volontariste vers les renouvelables à croissance rapide que sont l’éolien et le solaire…

ember-climate.org/insights/research/global-electricity-review-2022/