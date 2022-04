1 an aprÃ¨s son lancement, le portail de financement participatif, Mon Parc Valorem a levÃ© plus de 3 millions dâ€™â‚¬

VALOREM, opérateur pionnier ayant mobilisé dès 2012 les citoyens dans ses projets d’énergies renouvelables via le financement participatif, lançait le 13 mars 2021 MonParcValorem.com un nouveau portail dédié à ses levées de fonds. Un an seulement après sa création en collaboration avec Lendosphere, le portail a levé 3,2 millions d’euros et attiré pas moins de 1 450 nouveaux prêteurs, sur 18 projets répartis dans toute la France. Le groupe VALOREM se félicite d’avoir réussi son pari : impliquer les citoyens dans la transition énergétique de leur territoire via le financement participatif.

En 2012, VALOREM a été le précurseur d’un modèle inédit dans le secteur des énergies renouvelables : proposer une épargne vertueuse aux riverains via l’investissement participatif. En 2021, fidèle à ses engagements, le groupe a souhaité créer un portail dédié à ses levées de fonds, MonParcValorem.com, dans le but de faciliter le processus d’investissement pour les citoyens souhaitant se mobiliser sur des projets d’énergies renouvelables. En investissant sur MonParcValorem.com, les prêteurs donnent non seulement du sens à leur épargne, mais ils peuvent aussi, sur certains projets, céder tout ou une partie de leurs intérêts, via Watt For Change (fondation du groupe VALOREM), à une association locale qui accompagne les habitants en situation de précarité énergétique. Preuve de son succès, depuis la création du portail MonParcValorem.com, la communauté de prêteurs n’a cessé de prendre de l’ampleur. Ainsi, le nombre d’investisseurs est passé de 3 750 à 5 200, soit une augmentation de 38 % en seulement 12 mois et 3,2 millions d’euros ont été levés sur un total de 18 opérations partout en France. Parmi les plus belles réussites figurent les parcs solaires de Lafitte-Vigordane (31) et de Valtoret (81). En effet, la levée de fonds pour le projet de Lafitte-Vigordane a atteint un demi-million d’euros en seulement 2 mois pour une offre de placement en capital. Pour ce qui est de la collecte du projet de Valtoret, 300 000 euros ont été levés en dix jours !

« L’opportunité de participer à la vie locale »

Éric P., (Saint-Jean d’Illac - 33) membre de la communauté de prêteurs, témoigne : « J’ai découvert le portail MonParcValorem au travers du financement participatif dédié à la centrale solaire de Saint-Jean d’Illac. Le projet avait fait l’objet d’une délibération du conseil municipal et j’ai donc cherché des informations sur celui-ci. Plusieurs raisons ont motivé mon investissement : d’une part la rémunération proposée pour les habitants de Saint-Jean d’Illac et, d’autre part, l’intérêt pour les énergies renouvelables. J’ai également, à titre personnel, installé des panneaux solaires sur la même période. Enfin, l’avis favorable du conseil municipal et des autres institutions me semblait constituer un gage de réussite de l’opération. Ce type de financement est l’opportunité de participer à la vie locale en mode gagnant-gagnant, et de favoriser les circuits courts ! » Claudio Rumolino, responsable des investissements participatifs à VALOREM : « Nous sommes fiers de ces premiers résultats qui montrent un intérêt croissant des particuliers pour les énergies renouvelables. Ce bilan est d’autant plus réjouissant car il émane d’une solidarité collective citoyenne. Il démontre également l’implication des Français dans la transition énergétique au sein des territoires. Une question au cœur de nos préoccupations, qui entre en adéquation avec les nouveaux engagements pris par le groupe VALOREM. Le 16 mars 2022, nous annoncions notre changement de statut pour devenir une entreprise à mission en nous dotant d’une nouvelle raison d’être « Valoriser ensemble les énergies des territoires, pour ouvrir la voie à un avenir durable et solidaire ». »