Lendopolis lance une collecte sous forme de dons avec lâ€™association Synergie Solaire : une premiÃ¨re !

Lendopolis, plateforme de financement participatif spécialisée dans les énergies renouvelables, a toujours placé l’impact et la citoyenneté au cœur de ses valeurs. C’est pourquoi, en décembre, l’entreprise a choisi d’aller encore plus loin en soutenant l’association Synergie Solaire à travers une collecte exceptionnelle sous forme de dons sur laquelle elle ne prend évidemment aucune commission. Une grande première sur la plateforme afin de soutenir 3 projets de développement des énergies renouvelables, à impact humain fort. L’engagement au cœur de l’ADN de Lendopolis !

Pour la première fois, Lendopolis propose à sa communauté une collecte sous forme de dons et non un investissement ! Si cette démarche peut surprendre, elle s’inscrit pourtant parfaitement dans les valeurs portées par l’entreprise. En effet, Lendopolis est membre du groupe KissKissBankBank & Co et filiale de La Banque Postale et, ensemble, ils partagent un ADN commun qui encourage la plateforme française à construire un monde plus responsable et écologique. Aujourd’hui, Lendopolis souhaite aller plus loin en soutenant d’autres initiatives comme c’est notamment déjà le cas en collaborant avec Reforest’Action. En effet, depuis quelques mois, pour tout premier investissement sur Lendopolis, un arbre à planter est offert. Ce mois-ci – et jusqu’au 27 décembre – Lendopolis s’engage encore plus avec une collecte sous forme de dons en faveur de Synergie Solaire.

Soutenir 3 projets à impact avec Synergie Solaire

Fonds de dotation de la filière européenne des énergies renouvelables, Synergie Solaire accompagne des projets humanitaires d’accès à l’énergie partout dans le monde. En effet, l’accès à l’énergie est crucial dans le développement économique, social (santé, éducation) et environnemental des pays accompagnés. Pour ce faire, elle s’appuie sur les fonds mais aussi les compétences des entreprises du secteur des énergies renouvelables. Cette expertise donne donc à cette association une vraie légitimité pour accompagner des projets de transition énergétique. Ainsi, Synergie Solaire mêle à la fois énergies renouvelables et impact humain ; une vision à laquelle Lendopolis a été particulièrement sensible puisqu’elle fait écho à ses propres valeurs. La plateforme a donc choisi de soutenir cette association dans sa démarche, au travers de trois projets pour lesquels les dons seront répartis équitablement :

Togo : électrification solaire d’un dispensaire en site isolé

Au Togo, Synergie Solaire travaille avec l’ONG Avenir des Jeunes Filles de Dapaong, créée en 2008. Cette association a pour but d’améliorer la scolarisation des filles, d’améliorer les conditions de vie des populations rurales et de promouvoir les énergies renouvelables en Afrique de l’Ouest. Au Nord du pays, le dispensaire du village de Djigniandjoaga ne dispose pas d’infrastructures électriques permettant l’éclairage et la réfrigération des vaccins. Ce projet vise à mettre en place 3 installations solaires pour remédier à cette situation.

Mali : pompage solaire pour l’exploitation d’une parcelle de 4 HA en culture biologique par 6 villages

Au Mali, Synergie Solaire collabore avec l’association ADABE dans le but de valoriser l’agriculture locale et biologique, pour contribuer au développement du pays. Les 6 villages bénéficiaires de cette opération sont situés dans la zone soudanienne, où la pluviométrie est faible. Ainsi, les problématiques d’irrigation des cultures sont complexes. Actuellement, les systèmes d’irrigation traditionnels représentent 25 % à 35 % des coûts d’exploitation. Ce projet contribuera à mettre en place un système d’irrigation adapté, disposant notamment d’une pompe solaire.

Madagascar : électrification et pompage solaire pour un lycée rural isolé

À Madagascar, Synergie Solaire travaille avec l’association ASAM Provence. Le but du projet présenté ? Électrifier le lycée d’une zone accueillant des familles qui vivaient auparavant dans des bidonvilles de la capitale. Depuis cette zone, le premier poteau électrique est situé à 62 km. Cette situation est commune sur l’île, où seule 5 % de la population rurale bénéficie d’un accès à l’électricité. Ce projet permettra d’éclairer progressivement les 6 classes de l’établissement et de l’équiper d’ordinateurs, voire d’imprimantes.

