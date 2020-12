La Fondation Solar Impulse labÃ©lise la technologie R.E.D.S. dÃ©veloppÃ©e par Volterres

À la suite d’un processus de labélisation exigeant ayant nécessité 6 mois d’expertises, la Fondation Solar Impulse vient de décerner son label Efficient Solution à la technologie R.E.D.S., développée par Volterres, permettant la traçabilité de l’électricité verte grâce à la blockchain. Après Sun’Agri en juin 2020, Volterres est la seconde entité de Sun’R Groupe à recevoir la prestigieuse distinction de la fondation créée par Bertrand Piccard.

Faisant suite au succès généré par le premier tour du monde en avion solaire de Bertrand Piccard et André Borschberg, la Fondation Solar Impulse, avec la création du label Efficient Solutions, met en lumière les entreprises proposant des solutions alliant protection de l’environnement et performance financière. Par l’attribution de ce label, la fondation a pour objectif d’identifier 1 000 solutions réunies au sein de l’Alliance Mondiale pour les Technologies Propres et relevant ce double défi environnemental et économique afin de les présenter aux acteurs participant à la prise de décisions politiques.

La blockchain au service de la traçabilité de l’énergie

La fondation vient ainsi d’attribuer son label à Volterres pour sa technologie R.E.D.S. Cette solution s’appuie sur la blockchain pour certifier en temps réel l’origine, la nature et la répartition du type d’énergie consommée (énergie solaire, éolienne, hydraulique, nucléaire, etc.). Développeur de cette technologie, Volterres est le premier fournisseur à commercialiser une offre garantissant la traçabilité de l’électricité verte grâce à la blockchain sans surcoût par rapport aux offres classiques de fourniture d’électricité. Grâce à la technologie R.E.D.S., Volterres permet à ses clients de sélectionner leurs sources de production privilégiées et de mieux tracer l’électricité, permettant d’encourager la fourniture d’énergie en circuit court et d’améliorer l’acceptabilité locale des nouvelles installations EnR. L’entreprise a noué de multiples partenariats avec des producteurs d’énergie renouvelable indépendants et dépassera au 1er janvier 2021 les 2 000 sites alimentés pour les entreprises et collectivités.

Une deuxième technologie labélisée pour Sun’R Groupe

Pour bénéficier du label Efficient Solutions, la technologie R.E.D.S. a été soumise à un processus d’évaluation particulièrement poussé et exigeant. Pendant 6 mois, une équipe d’experts indépendants a passé au crible la solution selon 5 critères : la faisabilité, le potentiel de développement industriel, l’impact positif sur l’environnement, la rentabilité pour le consommateur final et enfin l’intérêt économique pour Volterres. L’entreprise a également dû démontrer que sa technologie contribuerait à atteindre les Objectifs de Développement Durable 7 et 12, respectivement définis par Une Energie propre et Abordable et Des consommations et productions responsables.

Volterres devient ainsi la deuxième entité de Sun’R Groupe à être labélisée par la Fondation Solar Impulse après Sun’Agri en juin 2020. Sun’Agri est le pionnier et leader mondial de l’agrivoltaïsme dynamique, une technologie de rupture permettant l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques grâce à des persiennes solaires pilotées installées au-dessus des cultures et à une hauteur suffisante pour permettre le passage des engins agricoles. « Nous sommes très fiers d’être à nouveau labélisés par la Fondation Solar Impulse. Cela démontre une nouvelle fois la capacité de notre groupe à innover face à l’urgence climatique tout en développant des infrastructures et des solutions intelligentes pour accélérer les transitions agricole et énergétique » ajoute Antoine Nogier, PDG et fondateur de Sun’R Groupe.