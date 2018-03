Legendre Ã©nergie installe le plus grand toit solaire de France en milieu urbain Ã  Lorient (56)

Situé dans le port de Lorient (56), le toit du bunker K2 de l’ancienne base sous-marine va accueillir 10 008 panneaux photovoltaïques d’ici la fin de l’année 2018, et ainsi produire plus de 3000 MWh par an qui seront directement injectés sur le réseau. Les travaux de ce projet, financé par la société XSea, ont été confiés à Legendre Énergie. Cette centrale solaire sera ainsi la plus grande toiture solaire de France en milieu urbain.

Située dans la « Sailing Valley » à Lorient (56), la base sous-marine de Keroman qui date de la Seconde Guerre Mondiale, a conservé ses murs presque intacts et compte encore trois blockhaus nommés K1, K2 et K3 et deux « Dom Bunkers ». Depuis 2001, Lorient Agglomération a entamé des travaux de réhabilitation afin de rendre de nouveau accessible au public ces vestiges de l’Histoire. Des entreprises dédiées au nautisme, un musée sous-marin, des associations, des centres de formation ainsi qu’une salle de musique se sont déjà installés au sein des anciens blockhaus, aujourd’hui labélisés patrimoine du 20e siècle. Dans le cadre de cette réhabilitation globale, Lorient Agglomération a décidé de rénover la toiture du blockhaus K2 en installant une centrale solaire qui permettra d’assurer sa stabilité et son étanchéité.

3 144 MWh/an, l’équivalent de la consommation annuelle de 1255 foyers