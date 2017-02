L'ees Europe Conference intÃ¨gre le secteur automobile Ã  son agenda

Pour la troisième fois, ees Europe le plus grand salon professionnel d’Europe des batteries et systèmes d’accumulation d’énergie, sera flanqué les 30 et 31 mai 2017 par l’ees Europe Conference. Le programme de la conférence propose cette année un nouvel accent thématique : le secteur automobile. Articulée autour des systèmes d’accumulateurs mobiles, la branche, aujourd’hui en plein essor, proposera plusieurs débats d’experts qui se consacreront à des thèmes tels que Automotive Battery Technology ou encore Vehicle to Grid. La grande importance de ce thème pour les organisateurs est soulignée par la nomination du Prof. Dr Werner Tillmetz aux fonctions de deuxième Président de la conférence.

Sur le marché de l’accumulation d’énergie, tous les signes présagent la mobilité : le secteur mondial des accumulateurs s’élargit à de nouveaux domaines d’application. Car, il y a quelques temps déjà que le secteur n’est plus dominé seulement par les accumulateurs stationnaires. Les véhicules électriques sont de plus en plus demandés, ce qui incite de plus en plus de constructeurs automobiles à proposer des modèles électriques équipés de batteries toujours plus performantes et des solutions pour l’intégration système des accumulateurs mobiles.

Une telle évolution n’a pas simplement l’air prometteur, elle représente également un secteur d’activités autonome supplémentaire à grandes potentialités dans le secteur des accumulateurs d’énergie : selon le Centre de recherche sur l’énergie solaire et l’hydrogène du Bade-Wurtemberg, plus de 1,3 millions de véhicules électriques étaient immatriculés en janvier 2016 à l’échelle mondiale soit une augmentation de 73 pour cent par rapport à l’année précédente. Ce parc automobile est estimé à plus de 2 millions de véhicules électriques à la fin 2016.

Le volume de production annuel de véhicules électriques dépassera prochainement le seuil du million et, en 2025, selon les prévisions, il atteindra la marque de 20 millions de véhicules, ce qui correspond approximativement au taux de 25 pour cent de la production automobile mondiale, pronostiqué par quelques constructeurs automobiles. Le volume de production annuel de batteries aux ions lithium se chiffrerait alors à 400 gigawatt-heures (GWh) soit plus de dix fois de plus qu’aujourd’hui. Les opportunités qu’offre cette évolution pour les fabricants de batteries et les constructeurs automobiles seront pendant deux jours au cœur de débats d’experts de la branche lors de l’ees Europe Conference.

100 pour cent Automotive : les thèmes en un coup d’œil

Les participants pourront s’informer entre autres au sujet des tendances actuelles du marché et des programmes d’incitation étatiques en Europe, ainsi que des points névralgiques mondiaux pour les systèmes d’accumulateurs stationnaires et mobiles. La session « European and Global Market Developments for Stationary and Automotive Storage Systems » prévue à cet effet se penchera en outre sur le thème de l’intégration des accumulateurs. La session « Automotive Battery Technologies » entrera dans les détails pour débattre des types de véhicules électriques à batterie et à propulsion hybride existants et des critères de sécurité devant être mis en place pour protéger les batteries contre les vibrations, les courts-circuits ou d’autres risques. Les exposés sur les « Vehicle Integration and Charging Technologies », les technologies d’intégration aux véhicules et de chargement des batteries, aborderont l’infrastructure de chargement, le chargement rapide, la communication intelligente et les aspects sécuritaires.

De plus, le concept « Vehicle to Grid », littéralement « du véhicule vers le réseau », sera expliqué en détails par des exemples tirés de la pratique. La session « Real Life Projects: Vehicle to Grid (V2G) » traitera de la souplesse des véhicules électriques en tant qu’accumulateurs et de leur contribution à la stabilité des réseaux.

Prof. Dr Werner Tillmetz nouveau co-président

L’ees Europe Conference s’est développée et propose de concert avec la conférence du salon Intersolar Europe, qui se tiendra parallèlement, un aperçu exhaustif sur les piliers majeurs de la transition énergétique et du couplage des secteurs. Aussi bien les systèmes solaires que les systèmes de batteries et d’accumulateurs d’énergie occupent une place de premier rang dans le bouquet énergétique mondial. Monsieur Prof. Dr Werner Tillmetz, membre du comité de direction du Centre de recherche sur l’énergie solaire et l’hydrogène du Bade-Wurtemberg et nouveau co-président de l’ees Europe Conference aux côtés de monsieur Dr Matthias Vetter, chef de service Accumulateurs d’énergie électriques à l’Institut Fraunhofer pour les systèmes énergétiques solaires ISE, Allemagne, sait bien quel rôle majeur la mobilité jouera désormais à ce sujet.

Prof. Dr Werner Tillmetz se dit convaincu : « Le nouvel axe prioritaire Automotive est nécessaire en 2017. L’industrie automobile était jusqu’à ce jour et restera à l’avenir le moteur de la réduction des coûts et des nouvelles technologies dans le domaine des cellules lithium-ion. Le secteur des accumulateurs continuera à en profiter. » Tillmetz travaille entre autres sur le développement de technologies de batteries et de piles à combustible innovantes et mise depuis longtemps déjà sur l’engagement des constructeurs automobiles.

Modèle de réussite ees Europe

Qu’il soit possible de donner de la place à un autre grand axe thématique, est également le résultat du succès de la conférence, qui se tient pour la troisième fois. « Le salon et la conférence se sont définitivement ancrés dans le calendrier du secteur », fait savoir Dr Matthias Vetter, qui complète le duo des présidents de la conférence avec le Prof. Dr Tillmetz. « Le développement résolu est un signe à l’adresse du secteur ainsi que de nos participants, que nous voulons élargir la conférence et y intégrer des thèmes importants pour le marché », ajoute monsieur Vetter.

ees Europe et l’ees Europe Conference, qui l’accompagne, peuvent se retourner sur une histoire de réussite : c’est en 2014 qu’a lieu le coup d’envoi du salon parallèlement à Intersolar Europe, le premier salon professionnel au monde pour l’industrie solaire et ses partenaires et lieu de rencontre de 48 exposants sur une surface d’exposition de 2 100 m². Ce chiffre grimpera cette année à plus de cinq fois plus d’exposants, qui se rencontreront sur une surface de 17 500 m² et utiliseront ees Europe comme plateforme pour présenter des services, des produits et des solutions innovants. ees Europe 2017 aura lieu du 31 mai au 2 juin à la Messe München, parallèle-ment à Intersolar Europe. L’ees Europe Conference sera organisée les 30 et 31 mai à l’ICM Internationales Congress Center München.

