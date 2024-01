Le rapport sur les EnR et le dÃ©veloppement durable (RESR) de REN21 brise les mythes et les idÃ©es reÃ§ues sur les EnR

Un rapport disruptif présente la « recette du succès » pour une transition énergétique juste et durable afin de respecter les engagements de la COP28. Le RESR de REN21 démontre comment les énergies renouvelables sont la clé d’un monde plus sain et plus durable, renforce la confiance mondiale et fournit une compréhension commune pour s’engager sur la voie d’une transition énergétique durable et équitable. Le RESR confirme que les énergies renouvelables ont des impacts environnementaux et sociaux bien inférieurs à ceux de toutes les autres sources d’énergie. Décryptage sur les avantages des énergies renouvelables qui dépassent largement les impacts négatifs potentiels qu’elles peuvent générer !

L’engagement récemment signé lors de la COP28 par les dirigeants mondiaux de tripler la capacité d’énergie renouvelable d’ici la fin de la décennie a été salué par de nombreuses parties prenantes, mais il soulève également des questions sur les impacts potentiels d’une expansion aussi rapide.

Les avantages des EnR dépassent largement leurs impacts négatifs potentiels

Le rapport sur les énergies renouvelables et le développement durable (RESR) de REN21 arrive à point nommé. S’appuyant sur un processus de recherche et de consultation d’un an auprès d’un large éventail de parties prenantes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur des énergies renouvelables, le rapport démontre que les énergies renouvelables sont la source d’énergie la plus durable. Le rapport cartographie et analyse les impacts négatifs potentiels qui peuvent résulter du développement des énergies renouvelables – notamment sur des questions cruciales telles que l’utilisation des terres et de l’eau, la biodiversité, les forêts, les droits de l’homme, les matériaux critiques et la production de déchets. Le RESR conclut que les avantages des énergies renouvelables dépassent largement leurs impacts négatifs potentiels et que ces impacts négatifs peuvent être atténués grâce à l’adoption des meilleures pratiques existantes.

Maximiser les avantages des énergies renouvelables

Pour la première fois dans le secteur des énergies renouvelables, le RESR de REN21 rassemble des données et des preuves provenant de diverses parties prenantes et perspectives telles que des environnementalistes, des leaders de l’industrie, des organisations de défense des droits de l’homme et d’autres. Les conclusions du RESR représentent une solide compréhension commune de la manière de maximiser les avantages des énergies renouvelables et de réduire et/ou d’éliminer leurs impacts négatifs potentiels. Les principes clés de durabilité exposés dans le rapport comprennent, entre autres, l’emplacement judicieux des infrastructures d’énergies renouvelables et la préservation des ressources naturelles, le développement de la circularité dans les chaînes d’approvisionnement des énergies renouvelables et l’implication de toutes les parties prenantes, en particulier des communautés affectées. « L’implication de toutes les parties prenantes concernées dans les processus de planification, et en particulier de celles potentiellement affectées par le déploiement de nouvelles infrastructures, est essentielle pour garantir que les bénéfices de la transition énergétique soient équitables. » confirme Caroline Avan, Centre de ressources sur les entreprises et les droits de la personne.

Les preuves sont claires : les EnR sont la source d’énergie la plus durable pour lutter contre le changement climatique

Le RESR de REN21 fournit également de nombreux exemples de bonnes pratiques, de réglementations efficaces, de normes et de certifications industrielles, ainsi que des initiatives inspirantes qui peuvent être appliquées ou adaptées pour garantir le déploiement durable des énergies renouvelables. Rapport révolutionnaire dans son approche et sa méthodologie, le RESR de REN21 est le point de départ d’un processus dynamique. Il est construit autour de l’agrégation des connaissances et des dialogues multipartites pour suivre l’innovation continue et les progrès technologiques dans le secteur des énergies renouvelables, y compris l’évolution des politiques, des réglementations et des normes. « Les preuves sont claires : les énergies renouvelables sont la source d’énergie la plus durable pour lutter contre le changement climatique, la pollution et la perte de biodiversité tout en garantissant le développement industriel et économique, la création d’emplois, la sécurité énergétique et une meilleure santé humaine. Le RESR donne aux décideurs une recette pour une transition énergétique immédiate, durable et équitable, laissant peu de place au scepticisme et aux excuses » assure Rana Adib, directrice exécutive de REN21.

Comment les énergies renouvelables se comparent-elles aux combustibles fossiles ?

Il est bien connu que les combustibles fossiles, responsables de 75 % des émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine, sont le principal moteur du changement climatique. La pollution générée par leur extraction, leur production et leur brûlage est également responsable de millions de décès prématurés et constitue un facteur important de perte de biodiversité. En comparaison, les émissions médianes moyennes de toutes les technologies d’énergies renouvelables, du point de vue du cycle de vie, se révèlent bien inférieures à celles du gaz fossile et du charbon, respectivement. Alors que les exploitations de combustibles fossiles et leurs sites d’extraction laissent les terres polluées, dégradées et épuisées longtemps après le déclassement des installations, les énergies renouvelables n’ont pas les mêmes impacts à long terme sur les terres et l’eau. De plus, la plupart des installations d’énergies renouvelables peuvent coexister avec d’autres usages comme l’agriculture ou la pêche. Les énergies renouvelables peuvent également être déployées sur des terres dégradées ou anciennement industrielles, contaminées et marginales et peuvent exploiter les infrastructures existantes telles que les toits, les voies ferrées, les autoroutes et les parkings pour réduire leur impact sur les terres.

Les gouvernements ont la responsabilité importante de promulguer rapidement des réglementations pour un déploiement massif des EnR

Les matériaux extraits à des fins renouvelables sont utilisés pour construire des installations et des infrastructures, et la plupart d’entre eux sont hautement recyclables, contrairement aux combustibles fossiles qui sont continuellement extraits pour être brûlés. En 2021, l’extraction de combustibles fossiles s’est élevée à plus de 8 milliards de tonnes de charbon, 4 milliards de tonnes de pétrole et l’équivalent de 2,6 milliards de tonnes de gaz fossile ; à titre de comparaison, les matériaux extraits pour les énergies renouvelables ne comprenaient que 21 millions de tonnes de cuivre, 2,6 millions de tonnes de nickel, 0,17 million de tonnes de cobalt et 0,11 million de tonnes de lithium. Dans la plupart des scénarios de transition énergétique, le développement de l’énergie solaire photovoltaïque (PV) et de l’énergie éolienne représente une part mineure de l’augmentation projetée de la demande de matériaux. L’essentiel de la hausse de la demande matérielle est représenté par les réseaux électriques ainsi que le stockage par batteries, notamment pour les véhicules électriques, essentiels à une transition énergétique systémique. L’augmentation de l’efficacité énergétique et la mise en œuvre de pratiques de mobilité durables telles que la marche, le vélo et les transports publics peuvent minimiser davantage l’utilisation de matériaux non renouvelables (tels que les minéraux critiques). Les progrès technologiques, les choix de conception et la mise en œuvre des principes de circularité minimiseront également l’utilisation de matériaux critiques. « Les gouvernements ont la responsabilité importante de promulguer et d’appliquer des politiques et des réglementations qui garantissent le déploiement des énergies renouvelables de manière durable. » conclut Rachel Asante, responsable de programme, Union internationale pour la conservation de la nature.