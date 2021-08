Le Sud-Africain Fortress REIT lance prÃ¨s de 50 millions dâ€™euros d’obligations liÃ©es au dÃ©veloppement durable

Fortress REIT, spécialisé dans la détention et la gestion d’actifs immobiliers commerciaux, industriels et résidentiel, a lancé un total de plus de 50 millions d’euros d’obligations liées au développement durable alignées sur son plan ESG (Environnement, Social, Gouvernance) stratégique en cours pour augmenter ses productions d’énergie renouvelable et fournir plus d’énergie solaire au réseau national.

Fortress s’est vu accorder la cotation d’une obligation liée à la durabilité à 3 ans de 27 millions d’euros et d’une note liée à la durabilité à 5 ans de 23 millions d’euros. Bien que les obligations n’aient pas d’exigences spécifiques en matière d’utilisation des produits, les fonds aideront Fortress à poursuivre l’installation et l’augmentation de l’énergie solaire en Afrique du Sud, dans l’ensemble de ses portefeuilles de vente au détail et de logistique. Cela permettra aux actifs immobiliers de Fortress d’atteindre ses objectifs en matière d’énergie solaire, de réduire la dépendance aux services publics, de réduire son empreinte carbone et de contribuer à atténuer le changement climatique.

Objectif : 5,8 MWc

La principale caractéristique de cette note est le lien entre le coût de financement de Fortress et des objectifs de performance de durabilité pré-établis, ce qui permettra de débloquer un coût de financement inférieur, si tous ces objectifs sont atteints. Ian Vorster, directeur financier de Fortress REIT, a déclaré : « Les dates de mesure cibles pour le billet à 5 ans sont le 30 juin 2022 et le 30 juin 2024. Fortress s’est engagé à augmenter ses installations d’énergie renouvelable et sa puissance en mégawatts. L’objectif d’énergie renouvelable sera atteint grâce à une augmentation de l’énergie solaire installée mesurée en mégawatt-crête (MWc) par rapport à la partie sud-africaine de son portefeuille. L’objectif est d’augmenter de 2,2 MWc à la première date cible en juin 2022, puis de 3,6 MWc supplémentaires en juin 2024, pour une installation cumulée de 5,8 MWc. Cela sera ajouté au programme d’énergie solaire actuel de Fortress qui génère 4,735 MWc à partir de 10 installations, faisant de sa production d’énergie solaire combinée de 10,7 MWc d’ici 2024 l’une des plus importantes du secteur local des FPI.

Une demande massive d’énergie renouvelable de la part de nos locataires

Ian Vorster a ajouté que « les obligations liées au développement durable sont de plus en plus utilisées dans le monde comme source de financement pour le développement des énergies renouvelables, conçues avec des exigences de conformité et des rendements économiques mesurables pour les investisseurs, tout en atténuant le changement climatique. Nous sommes inspirés par l’opportunité d’utiliser nos actifs immobiliers d’une manière qui peut avoir un impact significatif dans les années à venir. » Steven Brown, PDG de Fortress REIT, a précisé : « La confiance manifestée par les investisseurs pour lever ces fonds et permettre à Fortress de poursuivre le travail que nous avons commencé dans des projets d’énergie solaire est très encourageant pour nous. Cela démontre également l’engagement que nous avons envers nos locataires, les communautés environnantes, les actionnaires et les parties prenantes pour accélérer les progrès que nous avons réalisés sur le front ESG. » « Il y a une demande massive d’énergie renouvelable de la part de nos locataires. Ceci est principalement motivé par leur désir de jouer leur rôle dans l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à un avenir plus durable. De toute évidence, sous le soleil de l’Afrique du Sud, l’énergie solaire est au cœur de cette évolution vers des solutions énergétiques durables », a conclu Steve Brown.