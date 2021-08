ekWateur, 1er fournisseur d’Ã©nergie verte indÃ©pendant, invite aux Ã©nergies renouvelables avec humour

Attention les Tyrannosaurus Rex de l’énergie n’ont pas complètement disparu ! ekWateur, 5ème fournisseur d’énergie en France, a décidé de frapper fort avec sa dernière campagne de communication pour éveiller les consciences et faire bouger le modèle énergétique français. Car le temps presse !

Le dérèglement climatique s’accentue et la France enregistre seulement 19,1% d’énergies renouvelables dans sa consommation finale brute (source : Ministère de la Transition écologique 2020). De même, alors que 70% des Français.es sont favorables à la souscription d’une offre d’électricité verte, seuls 10,9% consomment volontairement de l’électricité d’origine renouvelable (source : Baromètre 2021 de la consommation d’électricité verte en France – QuiEstVert 2019)

Dénoncer ce modèle un autre temps

C’est pour mieux faire prendre conscience de cela au grand public et dénoncer ce modèle d’un autre temps que Steve a imaginé pour ekWateur une campagne mettant en scène « La Dino Worldwide Company ». On y découvre le quotidien de T-Rex gonflables joyeusement ridicules, occupés à engranger toujours plus de bénéfices plutôt qu’à changer pour véritablement aider la planète. Avec l’installation de ce nouveau territoire créatif, impertinent et qui donne à réfléchir, ekWateur devient la solution évidente pour toutes celles et ceux qui veulent faire changer les choses d’une manière simple et rapide, en optant pour un fournisseur d’énergie verte indépendant.

Tous choisir notre énergie en pleine conscience

« Sur un marché aussi complexe, nous tenions à être simple et direct, et la référence aux dinosaures permet d’attirer très vite l’attention du plus grand nombre et invite à s’interroger. Aujourd’hui, on devrait toutes et tous pouvoir choisir notre énergie en pleine conscience » déclare Guillaume Lartigue, co-Président et Directeur de la Création de Steve. « Nous avons eu un coup de cœur pour cette campagne de communication qui reflète parfaitement notre ressenti chez ekWateur. Depuis notre création il y a 5 ans, nous œuvrons à faire bouger les lignes d’un marché opaque et qui a longtemps été un monopole. Nous n’avons de cesse d’innover pour proposer des solutions plus en accord avec les besoins des consommateurs » explique Julien Tchernia, PDG et co-fondateur d‘ekWateur. La production a été confiée à Excuse My French et au réalisateur Québequois François Jaros, qui a fait ses armes au cinéma et dans la publicité.

www.youtube.com/watch?v=0aovj6SG-O0