Le succès fou des offres de Leroy Merlin pour faire rayonner le solaire à la maison

Le prix de l’électricité augmente en continu depuis 2 ans : + 4 % en 2022, + 15 % en 2023 et à nouveau + 10 % en février 2024. Et les perspectives ne sont pas à la baisse. Comment maintenir son confort sans faire exploser ses factures ? Au-delà des gestes de sobriété nécessaires, les panneaux solaires constituent une vraie solution pour les particuliers. Désormais, on peut en installer chez soi beaucoup plus facilement. Et chez Leroy Merlin, l’offre toujours plus complète permet de s’adapter aux besoins de chacun et de rendre le photovoltaïque accessible à tous. Clé en main, posé soi-même et même plug-and-play, tout est possible ! Et les Français ne s’y sont pas trompés : chez Leroy Merlin, l’ensemble de la famille solaire est en hausse de 72 % en 2023 par rapport à 2022.

1 – Les panneaux solaires clé-en-main, livrés et posés par un pro

Leroy Merlin s’est allié avec Kbane et Voltalia, les pros de l’habitat durable et du solaire, pour proposer une prise en charge globale du projet de A à Z. Il suffit de s’inscrire, le partenaire rappelle pour faire un diagnostic précis et propose une

offre sur mesure.

Le + : Tout est pris en charge. Vraiment tout. Les panneaux garantis 20 ans, la livraison et la pose par un artisan RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) bien sûr, mais aussi toutes les démarches administratives, y compris pour obtenir les aides de l’État. Et le SAV ? C’est aussi inclus.

Combien ça coûte ? Le projet complet est à partir de 7 399 € pour 7 panneaux, après déduction de la Prime à l’autoconsommation (aux tarifs en vigueur au 1/11/2023). Hors prime, le projet est facturé à partir de 8 500€, livraison et pose comprise.

2 – Les panneaux solaires à poser soi-même

L’innovation, ça sert aussi à simplifier l’installation. Aller en magasin, acheter ses panneaux, les installer soi-même sur le toit… On en a rêvé, Leroy Merlin l’a fait. Il y a les kits panneaux solaires à monter soi-même qui intègrent les panneaux ainsi que tous les accessoires nécessaires et même le plug-and-play : aussitôt acheté, aussitôt branché pour que chacun puisse s’équiper, même sans être ingénieur ou bricoleur.

Le + : On économise bien sûr le coût de la main d’oeuvre (en général la moitié environ du coût global). Mais on peut aussi penser son projet de manière progressive et modulable : d’abord 2 panneaux, puis 2 ou 4 supplémentaires.

Une bonne manière de tester et de faire selon le budget disponible.

Combien ça coûte ? Voici quelques exemples : environ 700 € pour un kit plug-and-play et environ 2 000 € pour un ensemble de 4 panneaux à poser soi-même.

Kit d’extension 2 panneaux solaires 820 Wc APsystems, pose au sol ou toit plat

Grâce au kit d’extension autoconsommation solaire, 1, 2 ou 4 panneaux, produisez et consommez votre propre électricité et réduisez considérablement vos factures d’énergie. Ce kit comprend tous les composants nécessaires pour une extension d’installation à faire soi-même.

Prix : 1 390 €

Kit panneau solaire autoconsommation 3280Wc ENPHASE, pose portrait sur tuiles

Grâce au kit autoconsommation solaire, produisez et consommez votre propre électricité et réduisez jusqu’à – 30%* vos factures d’énergie. Le kit comprend tous les composants nécessaires pour une installation complète à faire soi-même. Démarrez l’autoconsommation avec ce kit pour vous protéger de l’impact des hausses de prix de l’électricité.

Prix : 4 190 €

3 – Les panneaux solaires “Plug & Play”

Des panneaux simples à poser, qui se branchent directement sur une prise secteur, idéal pour une première approche de l’énergie solaire, même en location !

Panneau Solaire Beem Energy, kit de démarrage 420W, installation au mur

Choisissez une façade ensoleillée, clipsez-y votre panneau Beem, branchez-le sur une prise 230V de votre logement… Ça y est : vous produisez votre électricité solaire !

Prix : 699,99 €

Encadré

Les chiffres clés pour se lancer

● Jusqu’à 50 % d’économies d’énergie – Avec des panneaux adaptés à sa maison et à ses habitudes, grâce à l’autoconsommation : on produit sa propre électricité plutôt que de l’acheter chez un fournisseur.

● 7 à 15 ans – De retour sur investissement en moyenne selon les installations.

● 8500 € - C’est le coût moyen d’un projet pour 8 panneaux posés par un pro.

● Entre 3200 et 4000€ - C’est le coût moyen d’un projet pour 8 panneaux posés soi-même.

● 1 an - C’est le délai après la pose pour recevoir la Prime à l’autoconsommation de l’Etat (calculée selon la puissance de l’installation)