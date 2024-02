Le PÃ´le de compÃ©titivitÃ© DERBI en quÃªte dâ€™un(e) chargÃ©(e) de projets Innovation et croissance Ã  Toulouse

Le Pôle de compétitivité DERBI, structure regroupant entreprises, laboratoires et collectivités sur le thème de la transition énergétique en Occitanie, recherche un(e) chargé(e) de mission « innovation et croissance » pour développer son antenne Toulousaine. Objectif du poste : accompagner les entreprises et les laboratoires dans leur stratégie d’innovation et accélérer leur accès au financement et à la commercialisation de leur projet de nouveaux produits et services. Sans oublier l’animation locale et développement du réseau des adhérents du pôle. Vous avez envie de vous engager dans la transition énergétique, ce poste est pour vous !

Le(a) chargé(e) de projet accompagne et conseille les entreprises des filières de la transition énergétique dans leur stratégie d’innovation et la recherche des financements associés (BPI France, ADEME, France 2030, dispositifs régionaux, Horizon Europe, etc.). Il(elle) participe également activement au développement du réseau d’adhérents du Pôle (200 à ce jour) sur son territoire d’action (Ouest Occitanie : départements 31-32-46-65-81-82). Sa performance sera mesurée par des indicateurs liés à la fidélisation et à l’extension de son portefeuille d’adhérents sur son territoire, au nombre de projets financés et vente de prestations de service.

Encadré

PROFIL

Bac+5, idéalement ingénieur EnR + Master en gestion/financement d’entreprise ou management de l’innovation

STATUT

Cadre – plein temps – CDI Convention Syntec

Mutuelle santé, prévoyance, tickets restaurant, prime d’intéressement et vacances – télétravail autorisé 2j/semaine

LOCALISATION ET DATE ENTREE EN FONCTION

Poste localisé à Labège dans locaux CEA Tech (proche Toulouse) avec des déplacements en région principalement (véhicule de service)

Entrée en fonction immédiate

Salaire entre 36k€et 40k€ selon expérience

Merci d’adresser votre candidature sous Réf CPTLS 24 à isabelle.guichard@pole-derbi.com