GreenYellow et le groupe Enhol vont investir 200 millions d’euros dans des projets Ã©nergÃ©tiques en Espagne

GreenYellow, spécialiste de la production solaire décentralisée et de projets d’efficacité énergétique, détenu par le fonds d’investissement privé Ardian, et le groupe Enhol, acteur mondial majeur du développement de projets d’énergie renouvelable, se sont associés pour devenir un acteur majeur de la décarbonation en Espagne. Avec un portefeuille existant de clients locaux et internationaux, cette alliance stratégique prévoit un investissement de 200 millions d’euros au cours des cinq prochaines années pour atteindre 300 MWc. Elle s’appuie sur plusieurs projets exécutés et en cours, dans le but d’accélérer sa croissance. Elle investira également dans des projets d’efficacité énergétique afin de générer environ 100 GWh d’économies d’énergie.



La nouvelle entité qui rassemble GrenYellow et le groupe Enhol opérera sous la marque GreenYellow. Elle proposera aux clients tertiaires et industriels en Espagne une plateforme complète d’offres de décarbonation grâce aux synergies des deux entreprises.

Développement des PPAs pour l’autoconsommation industrielle

D’une part, GreenYellow apportera son expertise en matière de transition énergétique décentralisées et financées à 100 %, telles que les PPAs pour l’autoconsommation industrielle et les projets d’efficacité énergétique sous le modèle “As a Service’’. L’alliance stratégique continuera de développer son écosystème d’EPCs et d’installateurs, en plaçant ses partenaires au centre de sa stratégie de croissance et en renforçant les interactions commerciales. “Nous sommes ravis d’unir nos forces à l’un des acteurs les plus importants de l’écosystème des énergies renouvelables en Espagne. Grâce à la combinaison de nos 17 ans d’expertise internationale dans la promotion de ce type de projets et de la solide connaissance locale du groupe Enhol, qui opère dans le domaine des énergies renouvelables en Espagne depuis plus de 30 ans, nous offrirons aux clients tertiaires et industriels un opérateur unique en matière d’énergie décarbonée et d’efficacité énergétique. Cet accord nous permet d’aller plus loin dans notre objectif pour le marché espagnol : garantir et faciliter les économies d’énergie et la transition durable que les entreprises souhaitent réaliser. ” précise Nicolas Daunis, Directeur Général de GreenYellow Iberia (Espagne et Portugal).

Le stockage de l’énergie pour des clients potentiels

D’autre part, le groupe Enhol intégrera sa gamme de solutions énergétiques pour proposer la commercialisation de l’énergie, avec sa propre capacité de production à partir de sources renouvelables. Les deux entreprises développeront de nouvelles activités telles que le stockage de l’énergie pour des clients potentiels. “Cette alliance avec GreenYellow en tant que partenaire stratégique est une nouvelle étape de croissance de la division de production décentralisée du groupe Enhol. Nous sommes convaincus que ce partenariat apportera de la nouveauté au marché de l’autoconsommation en Espagne, comme la possibilité d’acquérir des installations d’exploitation, entre autres, pour structurer de nouveaux PPAs sur site en ajoutant du stockage et en étant ainsi en mesure de vendre de l’énergie aux heures de pointe à un prix fixe” souligne Ismael García, Directeur du Développement Commercial dans le secteur de l’énergie du groupe Enhol.

Accroître leur compétitivité et de réduire les coûts d’exploitation

Cette alliance stratégique sera ainsi en mesure de fournir 100 % des solutions énergétiques pour accompagner ses clients dans leur décarbonation. Par exemple, elle aura la capacité conjointe d’acheter des installations d’autoconsommation déjà opérationnelles, puis de structurer des PPAs pour ces installations avec du stockage afin de couvrir les heures de consommation les plus coûteuses. Cette intégration permettra aux clients d’améliorer leur indépendance énergétique, de réaliser leur transition énergétique, d’accroître leur compétitivité et de réduire leurs coûts d’exploitation sans augmenter leur endettement. Et Marcelino Oreja, Président de l’Alliance, Président de GreenYellow Iberia (Espagne et Portugal) et Membre du Conseil d’Administration du groupe GreenYellow, de conclure : ”Cet accord s’inscrit dans notre stratégie de croissance organique et externe en Espagne, un marché dynamique offrant de nombreuses opportunités grâce à son engagement soutenu envers le secteur de l’énergie et les investissements durables. Il traduit notre ambition de croître de manière exponentielle en Europe et à l’échelle mondiale, avec le soutien de notre partenaire Ardian”.