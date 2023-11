Le soleil sâ€™est couchÃ© sur le Worl Solar Challenge 2023 avec la victoire du Top Cruiser Sunswift d’Australie

Clap de fin sur le défi australien des meilleures voitures électriques 100% solaire. Avec une longueur d’avance dans le peloton de la CSIRO Cruiser Class, l’Australien Sunswift Racing a remporté sa première victoire en Cruiser Cup 2023.

Prenant les devants très tôt et n’ayant jamais été menacés, la voiture électrique solaire Sunswift transporté quatre passagers pendant la majeure partie des quelques trois mille kilomètres du trajet. Trop fort pour le reste du peloton. La voiture électrique solaire Sunswift 7 a impressionné sur la route et dans la salle des juges. Au classement général, la deuxième place est revenue à l’Université américaine du Minnesota à Gaia et la troisième place est revenue à l’équipe estonienne Solaride.

Evaluer le potentiel commercial de chaque voiture électrique solaire

Pour remporter la Cruiser Cup, les voitures électriques solaires doivent effectuer le voyage de Darwin à Adélaïde dans les délais impartis et de la manière la plus économe en énergie possible. Sur 10 Cruisers, six sont restés en lice après une deuxième étape dramatique remplie de forts vents contraires et de conditions enfumées. Au moment du jugement pratique, Sunswift menait avec 109,4 points, suivi du Minnesota avec 30,8 points et de Solaride avec 20,5. Tous les Cruisers ont ensuite été jugés à Adélaïde par un panel d’experts pour évaluer le potentiel commercial de chaque voiture électrique solaire. L’accent était mis sur l’évaluation de caractéristiques telles que : l’innovation en matière de conception; l’impact environnemental, la facilité d’accès; le confort du conducteur et des passagers ; les contrôles; les caractéristiques; le style, le design et plus globalement la désirabilité. Dans le bilan pratique, la voiture Sunswift a continué sa domination avec un score de 83,3 %. L’Apollo IX de Taiwan est arrivé en deuxième position avec 73,5 % et l’ASCEND d’Australie de l’Université Deakin avec son innovation écologique est arrivé troisième avec 72,8 %.

Une question de désirabilité

Le directeur de l’événement, Chris Selwood AM, a déclaré que lors de la cinquième itération de la classe Cruiser, les véhicules électriques solaires de cette année étaient beaucoup plus proches de ce que vous verriez sur la route. La diversité des designs était impressionnante et je félicite l’équipe Sunswift pour sa performance globale. « Les déterminants du succès dans cette classe sont une combinaison de vitesse, d’endurance et d’apport d’énergie avant un jugement subjectif. Qu’est-ce qu’une voiture pratique ? Nous exposons ces jeunes ingénieurs à cette qualité intangible : la désirabilité », a déclaré Chris Selwood. « L’objectif de la classe CSIRO Cruiser est de proposer des voitures électriques solaires au conducteur quotidien. Sunswift n’est pas seulement une belle voiture, elle est intelligemment conçue pour offrir des performances maximales conformément à la réglementation BWSC », a conclu Chris Selwood.

Une vitesse moyenne de 88,2 kilomètres par heure

Sur les 31 participants qui ont quitté Darwin, 23 dans la classe Projecta Challenger et 8 dans la classe Cruiser, seuls 12 Challengers ont parcouru l’intégralité du parcours de 3 022 kilomètres et six Cruisers sont restés en lice avant le jugement. Les honneurs de la ligne sont allés au Belge Innoptus dans Infinite – une voiture solaire qui s’est délectée des conditions, avec son aileron futuriste pour la stabilité et l’aérodynamisme. Avec une vitesse moyenne de 88,2 kilomètres par heure, ils ont franchi la ligne d’arrivée en premier devant l’équipe néerlandaise Twente, deuxième, et leurs compatriotes Brunel dans Nuna 12.

worldsolarchallenge.org/bwsctv