AprÃ¨s les Etats-Unis, lâ€™industrie solaire indienne devra partir Ã  la conquÃªte de nouveaux marchÃ©s

Les exportations solaires photovoltaïques indiennes vers les États-Unis continueront d’augmenter jusqu’à l’exercice 2025 malgré la mise en œuvre de l’IRA, (Inflation Reduction Act). Il faudra en effet deux à trois ans pour établir une capacité de fabrication de modules solaires photovoltaïques (PV) aux États-Unis d’Amérique (les États-Unis). Mais après cela, les acteurs indiens devront explorer d’autres marchés d’exportation à l’étranger, notamment l’Afrique et l’Amérique du Sud. La loi du marché…





Les exportations indiennes de modules solaires photovoltaïques vers les États-Unis d’Amérique devraient continuer à augmenter pendant encore quelques années avant de stagner à partir de 2025 et de diminuer à partir de 2027, selon un nouveau rapport conjoint de l’Institut d’économie énergétique et d’analyse financière. (IEEFA) et JMK Research & Analytics.

« La demande photovoltaïque ne manquera pas à l’avenir »

Le rapport révèle qu’après la mise en œuvre de l’Inflation Reduction Act (IRA) aux États-Unis et du Green Deal dans l’Union européenne (UE), la mise en place de lignes nationales de fabrication de panneaux solaires photovoltaïques répondant à leurs besoins prendra deux à trois ans. Mais, une fois que leur industrie manufacturière nationale se développera, les exportations indiennes commenceront à décliner. « Alors que les installations solaires mondiales annuelles devraient atteindre au moins 1 térawatt (TW) d’ici 2030, il est clair que la demande photovoltaïque ne manquera pas à l’avenir. Ainsi, les fabricants indiens doivent se concentrer à parts égales sur les marchés nationaux et internationaux. Les entreprises indiennes de produits photovoltaïques devront également rivaliser sur les marchés mondiaux avec d’autres grands pays producteurs de photovoltaïques en termes de qualité et d’échelle », déclare Vibhuti Garg, co-auteur du rapport, directeur pour l’Asie du Sud, IEEFA.

« La transition mondiale vers l’hydrogène vert créera une énorme demande de panneaux solaires photovoltaïques »

Le rapport note que les exportations de modules photovoltaïques de l’Inde vers les États-Unis ont augmenté de façon exponentielle au cours de l’exercice 2023 (16 fois par rapport à l’exercice 2022 en valeur). « Les États-Unis sont traditionnellement la principale destination d’exportation des produits photovoltaïques indiens. Par conséquent, après 2027, les entreprises indiennes devront explorer les marchés africains et sud-américains pour maintenir la dynamique des exportations », déclare Jyoti Gulia, co-auteur du rapport, fondateur de JMK Research. « D’ici 2027, la transition mondiale vers l’hydrogène vert créera une énorme demande de panneaux solaires photovoltaïques. Cela ouvrira également un marché considérable aux fabricants de produits photovoltaïques pour leurs produits », ajoute-t-elle. Sur la base d’annonces publiques, le rapport estime que l’IRA contribuera à ajouter 50 gigawatts (GW) de capacité de fabrication de modules aux États-Unis, tandis que le Green Deal contribuera à ajouter 31 GW de capacité de fabrication de modules dans l’UE.

Plusieurs fabricants indiens envisagent de créer des lignes de modules aux États-Unis

« La fabrication de composants en amont sera plus difficile que la fabrication de modules en raison de leur processus de production complexe et coûteux. En conséquence, l’IRA ouvre également des opportunités d’exportation aux entreprises indiennes produisant des composants en amont. Les entreprises indiennes ont également eu une longueur d’avance d’au moins un an par rapport aux entreprises qui s’implantent aux États-Unis en raison des capacités de la tranche Production Linked Incentive (PLI-l) déjà attribuée en novembre 2021 », déclare le co-auteur du rapport, Prabhakar Sharma, consultant, JMK Research.

Le rapport révèle que plusieurs fabricants indiens envisagent de créer des lignes de modules aux États-Unis et des lignes de cellules ou de lingots/plaquettes en Inde. Le rapport note également que le succès de l’IRA influencera la conception future de la politique de fabrication de produits photovoltaïques par les régulateurs indiens. « Les États-Unis sont un leader mondial et une superpuissance que d’autres pays admirent et tentent d’imiter. L’IRA, à tous points de vue, est une législation historique en matière de changement climatique. Une initiative de cette ampleur émanant du plus grand pays du monde incitera d’autres à faire de même. Les futures itérations du PLI pourraient inclure des incitations à plusieurs niveaux, une période d’impact politique prolongée, des critères d’éligibilité plus faciles pour bénéficier des incitations, etc. », conclut Jyoti Gulia