Le solaire thermique fait le buzz sur You Tube avec ADOMA

Avec ADOMA, découvrez une nouvelle réussite de la chaleur solaire collective! Le syndicat Enerplan l’avait annoncé en début d’année. Il a tenu ses promesses. Il présente ce jeudi 15 mars la nouvelle pierre de sa collection Témoignages, à savoir l’interview vidéo de Cédric Alonso Responsable Énergie et Chef de service à la Direction Établissement Auvergne-Rhône-Alpes d’ADOMA, un bailleur social qui a installé du solaire thermique sur une résidence à Vaulx-en-Velin (69). Cédric Alonso revient sur les raisons qui ont poussé le bailleur social à faire rimer solaire thermique et transition énergétique, les avantages que cela a apportés, le coût de l’installation, et la nécessaire bonne collaboration des acteurs d’un projet en chaleur solaire collective. Une vidéo comme un acte de résistance sur un marché qui doit retrouver de la confiance

Voir la vidéo…