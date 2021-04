Le solaire, dÃ©jÃ  leader mondial en matiÃ¨re de durabilitÃ©, en amÃ©lioration continue

Le développement durable est une priorité absolue pour SolarPower Europe. Le coordinateur du groupe de travail sur le développement durable de l’association européenne, Raffaele Rossi, et le coordinateur du groupe de travail Agrisolar, Miguel Herrero, font le point sur la notion de durabilité dans le secteur solaire et sur les activités à venir de SolarPower Europe.

La durabilité est un thème central du travail de SolarPower Europe en 2021. En effet le thème du sommet SolarPower de cette année est «Favoriser un changement durable». Le volet Développement durable travaille d’arrache-pied sur un certain nombre d’activités dédiées à l’amélioration de la durabilité dans le secteur solaire. Plus important encore, SolarPower Europe prépare le Benchmark des meilleures pratiques en matière de durabilité solaire, afin d’étudier les principaux défis environnementaux, sociaux et de gouvernance de l’industrie solaire, et de collecter les meilleures pratiques sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

L’une des sources d’énergie ayant la plus petite empreinte carbone

Une attention particulière est accordée au thème de la transparence de la chaîne d’approvisionnement, dans le but de développer des normes industrielles pour une meilleure traçabilité et une divulgation complète des aspects environnementaux et sociaux de la chaîne d’approvisionnement. Les progrès techniques de l’énergie solaire ont été rapides et continus, faisant du solaire l’une des sources d’énergie ayant la plus petite empreinte carbone. Entre le début des années 1990 et 2016, les émissions de carbone du solaire ont diminué d’un taux phénoménal de 86%, et au cours des cinq dernières années, les émissions du cycle de vie du solaire ont chuté encore plus bas. Le solaire produit 96% moins d’émissions de GES que le charbon et 93% moins d’émissions de GES que le gaz. Mais les avantages environnementaux du solaire sont bien plus qu’une faible empreinte carbone. Le solaire présente des avantages évidents également en termes d’émissions dans l’eau et dans l’air, et des impacts sur les écosystèmes et la santé humaine – il crée un cadre globalement durable.

Moins d’un an à un module solaire pour produire autant d’énergie qu’il en a été utilisé pour la produire

Même l’énergie requise lors de la production d’un système PV est rapidement compensée une fois que le système PV est en fonctionnement. Avec la technologie d’aujourd’hui, il faut moins d’un an à un module solaire pour produire autant d’énergie qu’il en a été utilisé pour la produire; au cours de la durée de vie du module, il produit plus de trente fois l’énergie nécessaire à sa production. La disponibilité des matières premières ne limitera pas la croissance du solaire. Au fil des ans, le rapport silicium et argent par watt a considérablement diminué et continuera de diminuer à l’avenir. D’autres matériaux utilisés dans la production – comme l’acier, le béton, le verre, le plastique et l’aluminium – sont courants et leurs niveaux de production sont déterminés par la demande plutôt que par l’offre.

Agrisolar : agriculture et solaire font bon ménage

Des solutions innovantes comme le solaire flottant et Agrisolar améliorent encore la polyvalence et la durabilité du solaire. Par exemple, Agrisolar réduit les émissions du secteur de l’énergie et promeut des pratiques agricoles plus durables, stimulant le développement rural. Le potentiel d’Agrisolar dans l’UE est immense: si le solaire devait être déployé sur seulement 1% des terres arables européennes, sa capacité technique serait de plus de 900 GW. Agrisolar peut favoriser plusieurs synergies durables bénéfiques pour l’agriculture et les communautés rurales – accroître l’utilisation des terres et l’utilisation efficace des ressources, préserver les terres agricoles, réduire la consommation d’eau, améliorer les rendements des cultures et contribuer au bien-être socio-économique des communautés rurales. Ces synergies sont maximisées lorsque les projets Agrisolar respectent les critères de durabilité. SolarPower Europe travaille avec les acteurs du secteur agricole pour définir ces critères à travers les lignes directrices des meilleures pratiques d’Agrisolar. Ces directives aideront les agriculteurs, les développeurs photovoltaïques, les régulateurs et d’autres parties prenantes à garantir que les projets Agrisolar sont durables sur les plans agronomique, écologique et socio-économique.