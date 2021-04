iSun acquiert la propriÃ©tÃ© intellectuelle d’Oakwood Construction Services pour dÃ©velopper son activitÃ© EPC

iSun, une entreprise américaine leader dans le domaine de l’énergie solaire et de la mobilité propre avec 50 ans d’expérience dans la construction pour l’énergie solaire, électrique et services de données, vient d’acquérir la totalité de la propriété intellectuelle d’Oakwood Construction Services, Inc. et de ses filiales («OCS»), une société EPC solaire à grande échelle, pour une contrepartie totale de 2,7 millions de dollars, avec 1,0 million de dollars exigible immédiatement et le solde de 1,7 million de dollars à venir en fonction de l’atteinte de certains jalons. Depuis 2017, OCS a contracté environ 450 mégawatts d’actifs solaires à grande échelle aux États-Unis, pour une juste valeur marchande totale de près de 700 millions de dollars, avec des projets en Caroline du Sud, en Utah et au Colorado. Il est connu pour ses processus d’exécution allégés et exclusifs qui lui permettent de fournir aux clients des services publics des solutions EPC hautement efficaces et rentables.

«L’acquisition de la propriété intellectuelle d’OCS soutient la stratégie de croissance continue d’iSun alors que nous continuons d’étendre notre portée géographique et d’améliorer nos capacités d’exécution de grands projets», a déclaré Jeffrey Peck, président-directeur général d’iSun. «En entrant sur les marchés grandissants de l’EPC solaire utilitaire et du transfert de construction, nous nous appuyons sur la position déjà forte d’iSun sur les marchés solaires commerciaux et industriels et faisons d’iSun l’un des plus grands entrepreneurs de l’EPC solaire pure-player aux États-Unis. L’investissement dans des actifs solaires à l’échelle des services publics aux États-Unis est positionné pour une croissance continue au moins jusqu’en 2030, et avec 69 milliards de dollars de projets déjà sous contrat d’achat d’électricité, mais pas encore en construction, l’ajout d’OCS nous positionne bien pour bénéficier de ce marché en pleine croissance. »

Encadré

Points forts de ce rapprochement

• Fournit à iSun une entrée sur le marché des EPC solaires à croissance rapide et mal desservie et poursuit sa stratégie d’expansion géographique; OCS a contracté des projets en Caroline du Sud, en Utah et au Colorado

• Il y a environ 69 milliards de dollars d’actifs solaires à l’échelle des services publics à construire aux États-Unis déjà en vertu de contrats d’achat d’électricité signés

• Conforme aux compétences de base d’iSun dans les services de construction solaire auto-exécutés

• Permet à iSun d’entrer sur le marché des projets solaires de construction-transfert mal desservi, où il développera, construira et vendra de grands projets directement aux clients des services publics