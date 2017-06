Le SIPPEREC trÃ¨s actif dans le photovoltaÃ¯que en Ile de France

Depuis l’été 2016, le SIPPEREC qui regroupe 112 collectivités franciliennes sur un territoire de plus de 7 millions d’habitants coopère avec la Région Ile-de-France. Ce partenariat permet à la Région d’avoir un suivi et une optimisation de la production de ses centrales photovoltaïques déjà mises en service sur ses établissements. Elle bénéficie ainsi d’un accompagnement technique et administratif pour la réalisation d’installations prévues sur ses futurs lycées BEPOS.

Avec l’accompagnement du SIPPEREC, la Région a déposé un dossier pour la première période de l’appel d’offre CRE 4. Le projet photovoltaïque du futur lycée de Saint-Denis a donc été labellisé et pourra bénéficier d’un tarif préférentiel pour l’achat de l’électricité solaire. Fort de cette expérience positive, le SIPPEREC accompagnera d’autres projets pour des dépôts aux prochaines périodes de l’appel d’offre CRE 4. Dans le cadre de réunions organisées par Energie Partagé, le SIPPEREC assiste également les associations citoyennes d’Ile-de-France dans la réalisation de projets photovoltaïques participatifs.

Etablissement public local, le SIPPEREC regroupe 112 collectivités franciliennes sur un territoire de plus de 7 millions d’habitants. Il accompagne ses adhérents dans la réalisation et l’exploitation d’installations photovoltaïques prévues sur des bâtiments neufs ou dans le cadre de toitures à rénover. Actuellement, le syndicat exploite 73 installations photovoltaïques et mène 14 missions d’accompagnement auprès de collectivités.

A noter, l’équipe du SIPPEREC est actuellement constituée de 3 ingénieurs. Pour poursuivre sa croissance, le SIPPEREC recherche un technicien de maintenance photovoltaïque. Vous pouvez consulter l’offre de poste ..

