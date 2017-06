HUAWEI FUSIONHOME, des Ã©quipements solaires intelligents pour le rÃ©sidentiel

Profitant du salon Intersolar 2017 de Munich, Huawei vient de lancer en Europe la solution Huawei FusionHome Smart Energy destinée au marché résidentiel européen. Cette solution associe du matériel PV automatisé et un logiciel de surveillance intelligent aux technologies connectées pour la maison moderne. Les clients sont ainsi en mesure de gérer efficacement leur consommation d’électricité et d’optimiser leurs rendements énergétiques.

l’occasion de ce lancement, Steven Zhoutao, le directeur général de Huawei Smart PV Business Residential Solution, a déclaré : « Huawei FusionHome Smart Energy Solution a pour but d’affiner la gestion intelligente de l’énergie en mettant à disposition une solution facile à utiliser qui optimise le retour sur investissement de l’installation d’équipements solaires à domicile. Grâce à son engagement dans la recherche, le développement et l’innovation, Huawei a pu créer des technologies qui établissent de nouvelles normes en matière d’efficacité des onduleurs sur le marché du solaire résidentiel. »

En plus d’apporter une solution PV intelligente s’adaptant à tous les types de toitures, Huawei FusionHome est aussi suffisamment souple pour répondre à tout le spectre des besoins des clients sur le marché résidentiel. Les optimiseurs photovoltaïques intelligents Huawei FusionHome permettent d’optimiser l’utilisation de l’espace sur les toitures les plus complexes. Il est ainsi possible d’installer les modules dans des zones susceptibles d’être exposées à des ombres, dans diverses orientations, et d’associer des types de modules différents au sein d’une même chaîne. Chaque module est surveillé avec intelligence et précision de sorte que les modules fonctionnent collectivement de façon optimale et absorbent autant d’énergie solaire que possible, ce qui accroît le rendement énergétique de 5 à 30 %.

En utilisant plus de silicone et moins de cuivre, et grâce à la topologie multi niveaux brevetée de Huawei, la solution Huawei FusionHome accroît l’efficacité de l’onduleur à près de 98,6 %. Une technologie de conversion et de contrôle de l’énergie plus précise, telle que la topologie intelligente multi-niveaux, permet de lisser les ondes de courant C.A. en sortie et augmente notablement la production et l’efficacité des systèmes de production d’énergie à domicile des utilisateurs.

Dans la maison, le centre d’énergie intelligent FusionHome de Huawei est en mesure de communiquer avec les dispositifs domestiques connectés qui contrôlent les informations et les flux d’énergie afin d’optimiser la quantité d’énergie solaire utilisée. L’interface de stockage d’énergie à couplage à courant continu intégrée et utilisable à chaud permet un accès rapide et rend possible l’ajout, à tout moment, de batteries. L’utilisateur n’a donc plus besoin d’investir dans des systèmes de stockage d’énergie au début alors que les coûts demeurent élevés.

Les utilisateurs peuvent commodément surveiller leurs systèmes depuis leur ordinateur ou leur smartphone, le tout en temps réel. Le capteur d’alimentation intelligent indique la puissance disponible à n’importe quel moment et comment l’utiliser au mieux en tenant compte des conditions météorologiques et du prix de l’électricité. Lorsqu’une alimentation électrique moins coûteuse est disponible sur le marché, Huawei FusionHome peut basculer automatiquement entre les réseaux électriques. La solution exploite cette situation pour recharger les batteries de stockage, ce qui réduit les coûts d’électricité.

La solution Huawei FusionHome a été conçue pour une plus grande facilité d’utilisation et comprend une fonctionnalité de démarrage activable à l’aide d’une simple pression améliorant l’efficacité du démarrage de plus de 50 %. Les mises à niveau à distance du logiciel, les services de remplacement, la gestion à distance et visualisée au niveau des modules, ainsi que les diagnostics I-V, peuvent tous s’effectuer d’une simple pression sur un bouton. Il est ainsi possible de détecter 17 types de pannes des modules PV à distance, ce qui rend inutiles les inspections sur place et réduit donc fortement les coûts d’utilisation et d’entretien. En synchronisant les flux d’informations et d’énergie, Huawei FusionHome offre une valeur élevée au client et lui garantit une expérience à domicile intelligente, simple et sûre.

Il est à noter que la solution Huawei FusionHome est conforme aux normes de protection IP65. Elle est ainsi un gage de sécurité pour les biens comme pour les utilisateurs. Dotés d’une technologie de refroidissement naturelle et de parasurtenseurs C.C. et C.A. intégrés, les optimiseurs intelligents Huawei FusionHome permettent de couper les tensions élevées sur le toit en interrompant rapidement l’alimentation de chaque module PV. La sécurité des propriétaires de maisons et du personnel de maintenance s’en trouve améliorée, alors que les risques de dommages aux biens sont réduits.

Plus d’infos…