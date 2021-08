Le SER tiendra son 22Ã¨me colloque annuel le jeudi 7 octobre prochain Ã  la Maison de lâ€™UNESCO sur le thÃ¨me de la relance verte

Placé sous le Haut Patronage du Président de la République, Emmanuel Macron, et intitulé « Avec une relance verte, redonnons du sens au progrès », le 22ème colloque annuel du Syndicat des Energies renouvelables se rendra quelques semaines avant la COP26 et à quelques mois de l’élection présidentielle. A cette occasion le SER présentera son Livre blanc, destiné aux candidats et à leurs équipes de campagne, qui propose un regard nouveau sur les énergies renouvelables, trop souvent appréhendées sous le seul prisme de la transition énergétique alors qu’elles s’inscrivent dans un projet de société bien plus large pour notre pays.

La journée s’organisera autour de trois tables rondes précédées d’une séquence d’introduction, consacrée à l’impact de la crise sanitaire sur notre perception de la crise climatique.

La première table ronde, « Un coup d’accélérateur mondial pour répondre à l’enjeu climatique », accueillera notamment la ministre de la Transition Ecologique Barbara Pompili.

La deuxième, « Avec les énergies renouvelables, engageons-nous vers une société prospère et durable », sera introduite par Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance.

Lors de la dernière séquence, « Avec les territoires, redonnons du sens au progrès social », animée par Erik Orsenna, élus et responsables d’entreprises échangeront sur le rôle et l’importance des collectivités locales dans la transition énergétique.

De nombreuses personnalités participeront à ces échanges. Pour connaître tous les intervenants et participer à l’évènement, téléchargez le programme en cours de finalisation et inscrivez-vous sur le site.

www.colloque-ser.com