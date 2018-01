Le salon PlanÃ¨te et nergies d'Epinal du 26 au 29 janvier prochain

La 11ème édition du salon Planète et Énergies s’apprête à ouvrir ses portes à Épinal. Du 26 au 29 janvier prochain exposants et organisateurs partageront avec les visiteurs leurs savoirs et savoir-faire en matière de confort dans l’habitat performant. Ils s’efforceront d’expliquer la corrélation entre intégration de la performance énergétique dans tout projet de rénovation ou de construction et impact sur la vie et le confort quotidiens de chacun.

Il sera alors question d’énergies renouvelables dans la production de chaleur ou d’électricité, de récupération de matériaux de construction ou encore d’outils numériques à destination des particuliers. Les visiteurs y trouveront des informations techniques et financières, des explications sur les éco-gestes, des présentations d’équipements responsables pour la maison permettant une gestion raisonnée de l’eau, de l’énergie, ou encore des déchets.

Les visiteurs retrouveront également le cycle de conférences organisé par l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat d’Épinal Centre Vosges (ALEC). Le point d’orgue de cette onzième édition sera l’intervention de Louis Bodin alias « Monsieur Météo » de TF1 et RTL lors d’une conférence portant sur le climat le vendredi 26 janvier 2018 à 15h.

Plus d’infos…