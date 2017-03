Le RoadShow Solar Edge, pour tout savoir sur les innovations de la marque

Le marché PV en France est en pleine évolution. De nouvelles règles comme le CITE proposent des solutions attractives de réductions fiscales pour des solutions PV avec une solution de domotique intégrée. En réponse à ces nouvelles règles, SolarEdge propose pour 2017 des solutions innovantes pour les installations résidentielles et commerciales. SolarEdge se déplacera partout en France pour présenter ses innovations dans le cadre de son roadshow «SolarEdge Innovations 2017» :

Les nouvelles règles du CITE et comment profiter de ces économies d’impôts grâce à la solution SolarEdge

La solution de domotique SolarEdge

La nouvelle technologie HD-Wave

La nouvelle interface StorEdge compatible avec les batteries TESLA POWERWALL et LG Chem RESU 7.0 et 10.0

Solutions SolarEdge pour les installations commerciales

Les dates du RoadShow : Bordeaux, le 14 mars, Toulouse le 15, Montpellier le 16, Lyon le 20, Nancy le 21 et Nantes le 22. A l’issue de chaque session, un buffet déjeunatoire sera servi. Reste qu’avant le RoadShow, SolarEdge sera présent sur BePositive à Lyon du 8 au 10 Mars, Hall 6, Stand 6J48 pour faire découvrir ses nouvelles solutions de gestions de l’énergie pour le résidentiel et les applications commerciales.

