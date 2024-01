Avec 4 833 professionnels prÃ©sents, la premiÃ¨re Ã©dition dâ€™Open Energies remporte un joli succÃ¨s

Rendez-vous dédié aux professionnels de la production d’énergie photovoltaïque, de l’autoconsommation et du pilotage des systèmes énergétiques, Open Energies a inauguré sa première édition avec succès ! Les 23 et 24 janvier derniers à Eurexpo Lyon, 4 833 professionnels sont venus à la rencontre des 129 exposants & marques du salon. Un bilan positif qui annonce d’ores et déjà des perspectives encourageantes pour la prochaine édition les 10 et 11 mars 2026 à Eurexpo Lyon.

Dernier salon de la division GreenTech+ de GL Events, Open Energies a su affirmer toute sa pertinence lors de cette édition de lancement. Complémentaire au salon BEPOSITIVE, Open Energies s’impose comme LE nouveau rendez-vous incontournable des acteurs de la transformation des systèmes énergétiques. Durant deux jours, les professionnels du monde de l’énergie ont valorisé leurs innovations et leurs solutions au travers de trois secteurs d’exposition : la production des EnR (notamment le solaire photovoltaïque), les nouveaux usages des énergies et le pilotage des équipements intelligents.

Un salon unique en France qui accompagne les acteurs des nouveaux systèmes énergétiques

Le salon fut également plébiscité par de nombreux visiteurs et exposants pour ses deux espaces de conférences :

• Des workshops mêlant des démonstrations d’outils et des retours d’expérience concrets d’intervenants sur des thématiques clés. (Comment développer une activité photovoltaïque ; Smart grids, flex et EnR : un mariage heureux ; Pilotage du bâtiment : la valeur ajoutée des intégrateurs électriciens…)

• Un forum composé de tables-rondes sur des sujets d’actualité pour s’informer sur le marché du photovoltaïque et ses enjeux. (Les IRVE, enjeux de performance énergétique ; Pourquoi produire son énergie et choisir l’autoconsommation aujourd’hui ; Parkings : comment transformer les obligations réglementaires en opportunité énergétique…)

L’occasion d’aborder des sujets sectoriels majeurs tout en favorisant les échanges et l’interaction

« Construire des convergences positives »

Le mardi 23 janvier, l’espace forum accueillait Jean-Luc Fugit, Sylvain Godinot et Pascal Richard pour la table ronde d’ouverture. L’occasion de revenir sur l’importance de la transformation des systèmes énergétiques au niveau national et régional. « Il faut se préoccuper de la question énergétique en France dès maintenant ! À ce jour, nous ne devons pas engager la décarbonation, mais la défossilisation des transports, de l’industrie et des bâtiments en unissant les énergies renouvelables et les énergies nucléaires. À ce titre, nous suivons une stratégie énergétique axée autour de 4 piliers : la sobriété, l’efficacité, le développement des énergies renouvelables et l’adaptation des centrales actuelles. Je trouve cela intéressant que l’on se tourne vers les systèmes de pilotage pour comprendre comment nous pouvons les utiliser pour améliorer notre efficacité énergétique. Et le digital peut beaucoup nous apporter dans le secteur du bâtiment en nous permettant de réduire drastiquement la facture énergétique. Nous devons agir collectivement pour avancer, évoluer et améliorer la qualité de vie des citoyens. C’est tout l’intérêt des salons professionnels qui permettent de nourrir la réflexion d’un point de vue réglementaire et de construire des convergences positives » a confié Jean-Luc Fugit, Président d’honneur d’Open Energies 2024 et député de la 11ème circonscription du Rhône, président du Conseil supérieur de l’énergie et vice-président de l’OPECST.

Encadrés

Les chiffres clés de cette édition 2024

• 4 833 professionnels • 129 exposants et marques • + de 1 300 participants aux conférences • 30 interventions sur les deux jours : 16 workshops et 14 forums • 50 intervenants • 13 partenaires institutionnels • 22 partenaires médias

Prochain rendez-vous GreenTech+ consacré à la transition énergétique : BEPOSITIVE du 25 au 27 mars 2025 à Eurexpo Lyon

Convaincue par la pertinence des événements sur les sujets de transition énergétique, la division GreenTech+ de GL events compte dorénavant un nouveau rendez-vous consacré à ces enjeux : Open Energies, en alternance avec BEPOSITIVE. Ces deux salons professionnels auront lieu chaque année au mois de mars. Aussi, pour compléter cette première édition d’Open Energies en 2024, BEPOSITIVE se déroulera du 25 au 27 mars 2025. Durant ces trois jours, professionnels, décideurs et porteurs de projets échangeront autour des enjeux et des solutions de la transition énergétique des bâtiments et des territoires. L’occasion de rencontrer des acteurs engagés pour la décarbonation au travers de 4 secteurs d’exposition : production EnR ; génie climatique et génie électrique ; bâtiment et construction ; bois énergie. « Le contexte actuel, et finalement celui que nous connaissons depuis quelques années, nous confirme que, pour avancer ensemble et dans le bon sens, il est nécessaire de réunir les filières concernées par la transition énergétique. Avec BEPOSITIVE et Open Energies, notre volonté est d’accompagner le marché en créant chaque année à Lyon, un événement clé et porteur, véritable relais de croissance. Nous souhaitons répondre aux besoins des entreprises d’accélérer la transition énergétique en proposant un lieu pertinent et performant autour de ces sujets » souligne Florence Rousson, Directrice de la division GreenTech+.