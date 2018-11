Le projet SMILE prÃ©sentÃ© lors de l'European Utility Week de Vienne

Le projet SMILE s’est dévoilé ces derniers jours au cours de l’European Utility Week de Vienne. En fait, depuis 2016, SMILE accompagne les entreprises et les collectivités de l’Ouest de la France dans la mise en place de réseaux énergétiques intelligents. Exemple de coopération interrégionale, l’association, co-présidée par les Régions Bretagne et Pays de la Loire, porte un objectif commun de soutien à l’innovation en matière de performances énergétiques. Les projets homologués par SMILE réunissent partenaires publics et privés et portent sur toutes les dimensions des réseaux énergétiques intelligents : intégration et stockage des énergies renouvelables (éolien et solaire), mobilité électrique et gaz, maîtrise des consommations, sécurité des réseaux et de l’approvisionnement en énergie, smart city et smart buildings. travers ces projets se dessinent une nouvelle organisation de l’énergie, plus décentralisée et plus sobre en carbone, et une nouvelle filière économique au croisement du numérique et de l’énergie, porteuse d’emplois et de débouchés à l’international.

« SMILE a renforcé son déploiement au cours de cette année avec de nouveaux adhérents et 16 projets homologués en 2018, témoins de la vitalité de l’association et de la filière des réseaux énergétiques intelligents sur les territoires du Grand Ouest. », constate Laurent Gérault, conseiller régional des Pays de la Loire délégué à la transition énergétique, l’environnement et la croissance verte. Depuis 2016, SMILE compte 224 adhérents et a homologué 28 projets pour un montant global d’investissement de 64 M€, auxquels s’ajoutent les investissements d’Enedis (plus de 20 M€) et de RTE (30 M€).

