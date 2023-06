Le PrÃ©sident de la COP28 appelle Ã  une rÃ©forme du financement du climat pour libÃ©rer le potentiel de l’Afrique en matiÃ¨re d’EnR

Sultan Al Jaber, président-délégué de la COP28, a rencontré S.E. William Ruto, président de la République du Kenya, ainsi que des ministres de l’énergie et des dirigeants d’autres nations africaines, lors du Forum africain de l’énergie à Nairobi. Il a souligné l’importance de rendre le financement climatique plus disponible, accessible et abordable pour permettre aux pays du continent de réaliser leur potentiel d’énergie propre.

Dans une déclaration conjointe avec le Président désigné, le président Ruto a félicité les Émirats arabes unis, leurs dirigeants et la présidence de la COP pour leur soutien de longue date au développement durable et à l’action climatique. Le Kenya et la COP28 défendront conjointement des actions visant à tripler la capacité installée d’énergie renouvelable d’ici 2030, et travailleront ensemble sur les politiques et l’augmentation des financements.

Un groupe de travail conjoint a également été créé dans le cadre du sommet africain sur le climat et de la COP28, dont la mission est d’assurer une transition énergétique équitable et de débloquer le financement climatique afin d’accélérer la croissance verte en Afrique.

Avec d’abondantes ressources énergétiques propres, notamment des sources éoliennes, solaires, hydroélectriques et géothermiques, ainsi que des métaux précieux, l’Afrique « a le potentiel pour devenir une plaque tournante des énergies renouvelables et un moteur important de la croissance propre dans le monde », a déclaré le Président désigné. « Mais un obstacle majeur se dresse sur son chemin. C’est le manque de financements disponibles, accessibles et abordables. »

Les investissements dans les énergies propres en Afrique ne représentent que 2 % des investissements mondiaux et moins de 10 % des 120 milliards de dollars par an qui constituent « l’exigence de base », a déclaré Dr. Al Jaber. « Nous devons être francs sur ces questions et déterminés à les résoudre », a-t-il affirmé.

Le Président désigné a réitéré les appels lancés aux pays développés pour qu’ils respectent leur engagement historique de fournir 100 milliards de dollars par an en financement climatique aux pays en développement, et a réitéré la nécessité de réformer les institutions financières internationales (IFI) et les banques multilatérales de développement (BMD).

« Nous savons que l’architecture financière internationale actuelle n’est pas adaptée à notre objectif. Les IFI et les BMD ne distribuent pas assez rapidement les financements concessionnels », a-t-il indiqué. « Une réforme est nécessaire de toute urgence », et si cela n’est pas possible à temps, « nous devons explorer de nouveaux mécanismes pour réduire les risques et accroître massivement le flux d’investissements privés afin de bâtir un portefeuille de projets d’énergie propre, durables et bancables. »

L’harmonisation des normes applicables aux marchés volontaires du carbone pourrait également aider l’Afrique à attirer des capitaux, tandis que les pays devraient également envisager des politiques et des réglementations de soutien pour « contribuer à l’instauration d’un climat d’investissement favorable au secteur privé », a ajouté le Président désigné.

Dr. Al Jaber a salué le succès du Kenya, qui produit 80 % de son électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. « Cela ne s’est pas produit par accident », a-t-il déclaré. « C’est le fruit de politiques gouvernementales visionnaires, combinées à des investissements intelligents, qui ont trouvé des gens d’action à l’esprit pratique. » Le Kenya sera un champion régional dans la campagne visant à tripler la capacité de production d’énergie renouvelable d’ici 2030, a déclaré le Président désigné.

« Le potentiel de l’Afrique en tant que géant de l’énergie propre est énorme », a déclaré Dr. Al Jaber. « Le développement de ce potentiel nécessitera une volonté politique, une ambition visionnaire et beaucoup de capitaux. Une partie de ces efforts est déjà en cours grâce à des plans de transition énergétique fondés sur des données probantes. La BAD est le fer de lance de solutions innovantes et mixtes de financement public et privé visant à développer la croissance propre à travers Africa 50. Les Émirats arabes unis ont investi plus de 12 milliards de dollars dans des projets de développement et d’énergie renouvelable en Afrique, grâce à des partenariats public-privé. »

Lors de sa rencontre avec le président Ruto, Dr. Al Jaber a évoqué les efforts d’adaptation et d’atténuation, notamment la transition vers les énergies vertes et le plan d’action de la COP28 qui vise à jeter des ponts favorisant la collaboration entre le nord et le sud. Le Président désigné a également rencontré S.E. Davis Chirchir, secrétaire d’État à l’énergie et au pétrole du Kenya, afin de discuter de la nécessité d’accélérer les partenariats dans le domaine des énergies renouvelables, dans la perspective du Sommet africain sur le climat, qui se tiendra à Nairobi en septembre, et de la COP28 aux Émirats arabes unis.

Dr. Al Jaber a également assisté à une table ronde ministérielle sur la transition énergétique, à laquelle ont participé des ministres de plus de 15 pays, et a pris part à un débat public avec des représentants de la jeunesse, des peuples autochtones et de la société civile.

L’un des moments forts de sa visite a été sa rencontre avec de jeunes entrepreneurs sociaux de M-KOPA, une société qui développe des produits financiers innovants pour aider les entreprises locales de technologies propres à décoller.