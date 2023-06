GreenYellow poursuit son expansion en Europe de lâ€™Est

Un an après l’ouverture de ses bureaux en Pologne, GreenYellow déploie sa plateforme de décarbonation dans tout le pays. Le Groupe continue également son développement en Hongrie et en Bulgarie, en ligne avec son ambition de faire de l’Europe une priorité dans sa stratégie de croissance au cours des 5 prochaines années.

Le déploiement de GreenYellow Polska, dirigée par Nicolas Bzymek et comptant désormais une dizaine de collaborateurs, continue dans un marché porteur lié à la réduction de la dépendance du pays aux énergies fossiles qui représentent environ 80% de l’énergie produite, dont 70% de production d’électricité provenant du charbon. Ce contexte incite les entreprises à explorer des solutions alternatives et à améliorer la performance énergétique de leurs sites, en recourant à l’expertise d’acteurs comme GreenYellow pour déployer des projets accélérant la transition énergétique dans des délais courts.

GreenYellow ancre sa présence en Pologne

Le Groupe vient ainsi de signer un contrat d’autoconsomation d’électricité verte pour une durée de 15 ans avec un acteur majeur de la distribution alimentaire.

Ce contrat concerne 14 sites où des ombrières photovoltaïques d’une capacité totale de 7,8 MWc seront installées dès 2023 et génèreront environ 8,5 GWh d’énergie chaque année. La production d’énergie solaire permettra de couvrir jusqu’à 20% de la consommation électrique des sites et l’intégralité de la production sera consommée sur place. Cette capacité permettra une production d’électricité locale et durable, réduisant ainsi l’empreinte carbone des magasins.

GreenYellow s’appuie également sur ses partenariats conclus avec Schneider Electric pour soutenir le développement du groupe en Pologne. Ces partenariats impliquent la mise en place de contrats de performance énergétique, qui ont déjà connu de belles réussites dans d’autres pays tels que la France, l’Espagne (avec Faurecia) et l’Allemagne (avec Unilever). Par ailleurs, GreenYellow se concentre sur ses efforts sur le développement de solutions de microgrids intégrant des éléments tels que l’énergie solaire, le stockage par batteries et le pilotage des consommations. En Pologne, le potentiel des microgrids est important, car de nombreux clients souhaitent contrôler leurs coûts énergétiques et réduire leur dépendance au réseau électrique traditionnel.

GreenYellow continue de se développer en Hongrie et en Bulgarie

Au-delà de la Pologne, GreenYellow poursuit son expansion en Europe de l’Est principalement sur les marchés de l’industrie, de l’agro-alimentaire et du retail.

En Bulgarie, l’entreprise a accompagné le chimiste Solvay dans la réalisation d’une centrale photovoltaïque de 4 MWc en auto-consommation. Cette installation permet de produire 5,3 GWh d’électricité verte par an et de réduire son empreinte carbone de plus de 2 200 Tonnes de CO2. En Hongrie, GreenYellow a également inauguré le mois dernier une centrale photovoltaïque sur le site de son client Apollo Tyres Ltd., acteur international du pneumatique automobile. Cette centrale en auto-consommation de 9,3 MWc produisant chaque année 10 GWh permet à Apollo Tyres de réduire ses charges énergétiques tout en diminuant son empreinte carbone. « GreenYellow s’inscrit dans la poursuite de sa croissance et de son développement stratégique annoncé en Europe. Suite à l’arrivée d’Ardian comme actionnaire de référence, nous disposons de moyens renforcés, dont une consolidation ses fonds propres avec l’injection de 170 millions d’euros de capital pour poursuivre notre développement d’opérateur détenant et exploitant ses actifs sur le long-terme, notre expansion géographique et notre stratégie en matière d’ acquisitions » souligne Otmane Hajji, Président de GreenYellow.