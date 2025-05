Le premier village d’Irak Ã  Kulak entiÃ¨rement alimentÃ© Ã  l’Ã©nergie solaire est maintenant opÃ©rationnel

La Fondation Rwanga, basée à Erbil, vient d’annoncer l’achèvement et le lancement officiel du village solaire de Kulak, la première communauté irakienne entièrement hors réseau et alimentée par l’énergie solaire. Ce projet disruptif marque un nouveau chapitre du développement durable et de la résilience climatique pour la région du Kurdistan et l’Irak dans son ensemble.

Le village solaire Kulak qui a été inauguré le mardi 20 mai dernier, est un modèle d’innovation, intégrant des systèmes d’énergie renouvelable, une agriculture durable et des pratiques d’adaptation au climat. L’initiative arrive à un moment critique, alors que la région est confrontée à des défis environnementaux croissants, notamment des vagues de chaleur extrêmes, une pénurie d’eau et une désertification rapide.

De l’électricité solaire 24 heures sur 24

« Ce projet prouve que nous pouvons protéger notre environnement, autonomiser notre peuple et construire un avenir ancré dans la résilience, la dignité et l’espoir. Notre vision est de voir ce modèle se développer dans tout l’Irak, un village à la fois, jusqu’à ce que la durabilité devienne la norme et non l’exception » confie plein d’espoir Idris Nechirvan Barzani, fondateur et président de la Fondation Rwanga. Le village solaire de Kulak est entièrement alimenté par l’énergie solaire, qui fournit de l’électricité 24 heures sur 24. L’irrigation à l’énergie solaire pourrait également être possible, et il est prévu d’offrir des programmes de formation pratique en agriculture régénératrice. Le projet sert de modèle reproductible conçu pour donner aux communautés confrontées aux dures réalités du changement climatique les outils nécessaires à l’indépendance énergétique, à la sécurité alimentaire et à la restauration écologique.

Etendre le modèle de village solaire au Kurdistan et au centre de l’Irak

L’Irak ayant récemment été classé par les Nations Unies au cinquième rang des pays les plus vulnérables au changement climatique, ce projet représente une solution évolutive aux crises environnementales et humanitaires urgentes auxquelles la région est confrontée. Le village solaire de Kulak est maintenant pleinement opérationnel, et des plans sont en cours pour étendre le modèle au Kurdistan et au centre de l’Irak d’ici 2030. Cet effort sera mis en œuvre en partenariat avec les autorités régionales et les organisations internationales, constituant la pierre angulaire de la campagne plus large de Rwanga pour le Kurdistan vert. Cette étape s’appuie sur le travail environnemental de longue date de Rwanga, qui comprend la plantation de plus de 200 000 arbres dans la région au cours des cinq dernières années, ainsi que des investissements continus dans l’éducation, l’autonomisation des jeunes et la résilience climatique.