Lâ€™autoconsommation collective en action Ã  Saint-GeniÃ¨s-de-Comolas

Produire, consommer et partager sa propre électricité solaire, c’est désormais une réalité à Saint-Geniès-de-Comolas grâce à l’autoconsommation collective. Depuis le 1er mai, les panneaux solaires installés sur l’ancien groupe scolaire alimentent en électricité sept bâtiments municipaux. En dehors des périodes de production – la nuit ou lors de journées peu ensoleillées – le réseau public de distribution, géré par Enedis, prend le relais pour garantir un approvisionnement continu.

La commune de Saint-Geniès-de-Comolas, accompagnée par l’entreprise Sween, a mis en oeuvre un projet de production d’électricité renouvelable locale, désormais opérationnel. D’une puissance de 100 kWc, les panneaux photovoltaïques installés sur le toit de l’ancien groupe scolaire permettent une production partagée entre sept bâtiments communaux.

Un projet local au service de la transition énergétique

Enedis accompagne la commune dans ce projet en assurant la gestion fluide des flux d’énergie. Grâce aux compteurs communicants Linky, la production et la consommation d’électricité sont suivies de façon précise, ce qui permet une répartition adaptée et optimisée entre les différents bâtiments. « C’est un projet qui s’inscrit dans le long terme. Il repose sur une vision engagée, mais il est aussi économiquement solide : pour un investissement de 150 000 €, la commune espère réaliser plus de 900 000 € d’économies sur 25 ans », souligne le maire de Saint-Geniès.

L’autoconsommation, une pratique en plein essor

En France, l’autoconsommation collective connaît un fort essor et encore plus spécifiquement en Languedoc-Roussillon, avec une augmentation de plus de 125 % des projets en un an. Preuve d’un engagement fort des territoires pour la transition énergétique : 60 % de ces initiatives sont portées par des collectivités locales.