Le Premier ministre, Michel Barnier, relance la PPE, programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie

Dans son discours de politique générale devant l’Assemblée nationale le 1er octobre 2024, Michel Barnier a notamment annoncé que les travaux de planification dans le domaine de l’énergie et du climat « vont reprendre immédiatement » sur la base des travaux déjà effectués. Cela se fera « avec les outils dont nous disposons : la Stratégie française énergie-climat, le troisième plan national d’adaptation au changement climatique, la nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie », a-t-il déclaré. Et où l’on reparle de PPE, véritable Arlésienne, dont l’ancien gouvernement, faute de majorité absolue à l’Assemblée nationale, avait renoncé à en faire une loi, promettant un décret qui n’est jamais sorti.

Le Haut conseil pour le climat (HCC) avait jugé vendredi « urgentes » les adoptions des lois et documents de planification dans le domaine de l’énergie et du climat et pressé le gouvernement et le Parlement de donner « une direction claire et stable ». Le secteur de l’énergie a en effet réclamé durant l’été que soit mise en œuvre la programmation pluriannuelle fixant pour 2035 les grands objectifs par type d’énergie et la stratégie nationale bas carbone, feuille de route nationale pour lutter contre le changement climatique. Michel Barnier serait donc prêt à graver la PPE dans le marbre. Avec quelle majorité ? Une question qui devrait être récurrente…