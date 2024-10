De Gaulle Fleurance conseille les arrangeurs dans le cadre du financement dâ€™un projet signÃ© Urbasolar

De Gaulle Fleurance a accompagné Bpifrance, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et Crédit Agricole Transitions & Énergies dans le cadre du financement d’un portefeuille d’actifs photovoltaïques développé par Urbasolar.

Urbasolar, spécialiste de la production d’énergie solaire en France et filiale du fournisseur suisse Axpo, a finalisé le financement d’un portefeuille d’actifs photovoltaïques pour un montant global de 96 M€. Ce projet ambitieux comprend 25 centrales photovoltaïques réparties sur tout le territoire français. Le portefeuille, d’une capacité totale de 86 MWc, se compose de centrales au sol, de toitures et de serres photovoltaïques, dont la majorité a été lauréate des 4ème et 5ème sessions de l’Appel d’Offres PPE 2 « Centrales au Sol » de la Commission de Régulation de l’Énergie. Les centrales du portefeuille seront progressivement mises en service entre juillet 2024 et novembre 2025 et produiront annuellement 105 GWh, soit l’équivalent de la consommation d’électricité d’environ 22 000 foyers français.

Dans cette opération, les arrangeurs étaient conseillés par De Gaulle Fleurance (Jonathan Souffir, associé, Claire Haas, senior counsel, Pierre Bouijoux, Inès Madi, Anaëlle Degrémont, Brieux Lefur, avocats, et Béatrice Boisnier, juriste). « Nous sommes fiers d’avoir accompagné une nouvelle fois les prêteurs d’Urbasolar ayant financé ce projet, qui témoigne de l’engagement solide et du positionnement stratégique d’Urbasolar en faveur de la transition énergétique », déclare Jonathan Souffir, avocat associé chez De Gaulle Fleurance.