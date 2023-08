Le PPA, le remÃ¨de Ã  la volatilitÃ© des prix de lâ€™Ã©nergie

La capacité nette supplémentaire d’énergie renouvelable dans le cadre du PPA devrait atteindre 106 GW en 2027 alors que les entreprises recherchent une énergie durable et des coûts stables. Explications !

L’inflation affecte les prix de l’énergie sur l’ensemble du marché, de sorte que la nécessité de plans d’approvisionnement en énergie appropriés qui stabilisent les prix sur le long terme est omniprésente pour toutes les entreprises et tous les secteurs.

Ne pas être à la merci des prix du marché

Le marché du photovoltaïque a connu une forte augmentation des accords d’achat d’électricité (PPA) qui permettent aux entreprises de garantir une énergie durable, d’atteindre leurs objectifs verts et de ne pas être à la merci des prix du marché. Selon un nouveau rapport de la société mondiale de veille technologique ABI Research, la capacité renouvelable supplémentaire dans le cadre des contrats PPA a augmenté entre 2018 et 2022 pour atteindre 36,7 GW, soit un TCAC (Taux de Croissance Annuel Composé) de 22 % en Europe et de 40 % en Amérique du Nord. La capacité nette supplémentaire d’énergies renouvelables atteindra 106 GW en 2027, soit un TCAC mondial de 24 %.

« L’augmentation du nombre de PPA a permis à la clientèle de s’élargir et ne se limite pas à des contrats physiques à long terme proches de l’entreprise. Les contrats peuvent désormais varier de périodes à long terme (plus de 10 ans) à court terme (<3 ans), physiques ou virtuelles, et même être introduits à des étapes ultérieures du projet. De nouveaux types de contrats pour les PPA ont ouvert la voie à un plus grand nombre d’entreprises pour conclure des accords qui répondent à leurs besoins et objectifs individuels. Cela commence à se voir avec les PPA qui augmentent leur part de capacité ajoutée chaque année », déclare Sam Torbet, analyste industriel chez ABI Research.

Les PPA sont un moyen pour les propriétaires d’actifs de garantir leurs revenus futurs

Les PPA sont la seule véritable solution capable d’évoluer pour répondre aux besoins mondiaux et aux objectifs de développement durable sans creuser de coûts. Sam Torbet explique : « Les PPA deviendront plus courants à mesure que les gouvernements adopteront des politiques pour des rapports transparents sur les émissions tout en réduisant les programmes d’incitation en faveur des technologies renouvelables. Ces PPA feront l’objet d’une plus grande publicité, les entreprises présentant leur contribution aux objectifs de zéro émission nette à mesure que le public s’oriente vers des pratiques plus durables. Par exemple, l’Asie-Pacifique a connu la plus forte croissance avec un TCAC de 74 %, mais cela est principalement dû à une si petite capacité installée en 2018. Cette croissance n’est pas durable mais pourrait surprendre le monde au rythme qu’elle maintiendra.

À mesure que de plus en plus de pays investissent dans les énergies renouvelables, le montant des actifs nécessitant un financement deviendra problématique si le plan consiste à les vendre sur le marché libre. Les PPA sont un moyen pour les propriétaires d’actifs de garantir leurs revenus futurs et de réduire les risques pour les investisseurs. C’est pourquoi la croissance mondiale de la capacité des PPA a augmenté de 29 % au cours des quatre dernières années. Ørsted a par exemple permis à Danfoss, entreprise en technologie avancée, d’obtenir 27 MW d’électricité, compensant 31 000 tonnes de CO2 par an.

Un marché des PPA de plus en plus ouvert à tous types d’entreprises

L’engagement en matière de coûts et de services publics constitue les principaux défis énergétiques pour les entreprises. « Leur besoin d’énergie propre et de prix stables détermine aujourd’hui les stratégies d’achat. Les PPA sont un outil que seules les grandes entreprises (comme Amazon, Microsoft et Google) ont pu utiliser pleinement. Néanmoins, un écart par rapport au type de PPA standard permettra à davantage d’entreprises d’entrer sur le marché et contribuera à investir dans une énergie plus propre », conclut Sam Torbet. Ces résultats sont tirés du rapport d’analyse des applications Stratégies d’achat d’énergie pour les entreprises d’ABI Research. Ce rapport fait partie du service de recherche Smart Energy for Enterprises and Industries de la société, qui comprend des recherches, des données et ABI Insights. Basés sur de nombreuses données open source, les rapports d’analyse des applications présentent une analyse approfondie des principales tendances et facteurs du marché pour une technologie spécifique.