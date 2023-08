24eme colloque annuel du SER le 26 septembre Ã  Paris : “Avec les EnR, bÃ¢tissons un nouveau contrat social”

Intitulée “avec les énergies renouvelables, bâtissons un nouveau contrat social”, et placée sous le haut patronage d’Emmanuel Macron, président de la République, la 24ème édition du colloque annuel du syndicat des énergies renouvelables se déroulera le mardi 26 septembre 2023 à la maison de l’UNESCO à Paris.

Durant les années qui viennent, seules les énergies renouvelables pourront accroître, à court terme, notre production énergétique et renforcer notre souveraineté tout en maîtrisant les coûts de l’énergie pour la collectivité, les entreprises et les ménages. Les énergies renouvelables sont également indispensables pour nous aider à réduire nos émissions de gaz à effet de serre afin d’atteindre l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050.

L’accélération indispensable et urgente de leur développement constitue une opportunité majeure pour densifier le tissu industriel français, créer des milliers d’emplois, améliorer considérablement notre balance commerciale et offrir aux territoires et à leurs habitants, comme au monde industriel, des solutions énergétiques durables, économiques et locales. Elles représentent également un rempart contre la destruction de la biodiversité accélérée par le changement climatique.

Depuis sa première édition en 1999, le colloque annuel du syndicat des énergies renouvelables s’empare de sujets stratégiques pour l’ensemble des filières EnR et les met en débat.

ser-evenements.com/24eme-colloque-annuel-du-ser/?utm_source=eblaster_to-be-sent&utm_medium=email&utm_content=www.colloque-ser.com&utm_campaign=colloqueser2023iberdrola_13815