Le pÃ´le DERBI organise une mission Ã  Singapour du 29 octobre au 2 novembre 2018

Dans le cadre de son offre de services ciblant le développement international des entreprises membres de son réseau, le pôle de compétitivité DERBI, en collaboration avec les pôles de compétitivité du secteur Energie : CAPENERGIES, S2E2, TENERRDIS et FIBRES ENERGIVIE, propose aux chefs d’entreprise de participer à une mission internationale de partenariat technologique à Singapour du 29 Octobre au 2 Novembre 2018. Une occasion unique de profiter du dynamisme du marché singapourien pour rencontrer de nouveaux partenaires technologiques et industriels !

Cette mission proposée par la DGE (Direction Générale des Entreprises) en liaison avec Business France et les pôles de compétitivité est destinée en priorité aux PME/ETI, ainsi qu’aux grands groupes et laboratoires de recherche membres d’un pôle de compétitivité, souhaitant nouer des contacts avec les acteurs clés, développer des partenariats technologiques et industriels avec des opérateurs locaux.

SINGAPOUR a l’ambition de devenir la 1ère Smart Nation mondiale. Cette cité état de 715km² est privée de ressources en matières premières et est dépendante des importations de matières fossiles pour subvenir à ses besoins énergétiques. Singapour fait de l’efficacité énergétique une priorité de son programme de Smart Nation autant dans la production que dans l’utilisation. De nombreux projets de R&D sont présents à Singapour, en particulier le développement de Smart Grid, de l’énergie solaire photovoltaïque, de stockage de l’énergie, …

En participant à cet événement, les entreprises pourront bénéficier :

De rencontres collectives avec des acteurs clés du secteur ;

De visites de sites ;

D’un programme de rendez-vous personnalisés ;

De la participation à des actions de networking ;

De la prise en charge de votre hébergement (4 nuitées), du transport sur place en collectif et du catering prévu dans le programme ;

D’un accompagnement de Business France et des pôles de compétitivité sur toute la durée de la mission.

Cette mission est proposée dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’Etat. Date limite d’inscription : Lundi 10 Septembre 2018.

