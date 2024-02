La startup Sunethic atteint les 1,5 millions d’€ de chiffre d’affaires dès sa première année

Dans un contexte marqué par une inflation croissante et une crise énergétique et climatique croissante, Sunethic s’est affirmée en tant que startup pionnière des kits solaires Made in France. Son objectif ? Rendre l’énergie photovoltaïque accessible à tous grâce à des solutions solaires françaises, à la fois accessibles et éthiques. Aujourd’hui, un an après son lancement, l’entreprise dresse le bilan de sa première année. Objectifs 2024 : doubler le CA !

Sunethic marque son entrée sur le marché avec un chiffre d’affaires de 1,5M d’euros dès sa première année d’existence, dépassant ainsi ses objectifs initiaux. La vente de plus de 3000 stations solaires démontre la pertinence et l’efficacité de ses différentes offres (kits solaires en plug and play pour sols, toitures, professionnels, etc) vendus sur son site internet mais également auprès de grandes marketplaces telles que Leroy Merlin, Bricorama, Bricomarché, et My Shop Solaire, ainsi qu’avec de premiers magasins de bricolage physiques.

Lever de nombreux freins à l’adoption de solutions solaires

Au-delà de ses succès commerciaux, l’engagement de Sunethic envers l’environnement est également louable, avec un impact positif et significatif de 45 526 kgCO2eq économisés grâce à l’utilisation de panneaux solaires français, soulignant ainsi son rôle dans la transition énergétique durable. Cette performance exceptionnelle est le fruit d’une stratégie audacieuse visant à rendre le photovoltaïque accessible à tous, avec la première station solaire française à brancher sur une simple prise en 5 minutes” privilégiant le plus possible le made in France. Cette approche a su séduire un large public, de + de 1000 clients dans toute la France, et a permis de lever de nombreux freins à l’adoption de solutions solaires, renforçant ainsi la confiance entre le consommateur et les acteurs du secteur. Avec une équipe interne composée de 5 personnes et un réseau solide de partenaires et prestataires, Sunethic a maintenu une croissance soutenue et autofinancée, et a atteint ces 1,5M€ de CA sans recours à des prêts ou levées de fonds externes. Cette réussite témoigne de la détermination et de l’efficacité de l’équipe Sunethic à concrétiser sa vision, et a valu à la startup le statut de marque N°1 en France des avis clients sur l’énergie solaire sur le site Truspilot. “Cette année de lancement a été une aventure intense, mais je suis fier de constater l’adhésion de nos clients à nos valeurs et la satisfaction sur nos produits et services. Nous sommes déterminés à poursuivre notre mission de rendre le solaire accessible à tous pour lutter contre le réchauffement climatique.” témoigne Thomas Cautier, fondateur de Sunethic

Croissance et engagement continu pour 2024

Fort de son succès initial, Sunethic se fixe des objectifs ambitieux pour l’année 2024. L’entreprise prévoit de doubler son chiffre d’affaires pour atteindre 3 millions d’euros, tout en continuant à innover dans ses produits et services. Parmi les grandes annonces prévues pour 2024, on compte le lancement de nouveaux produits pour le résidentiel, tels que des kits solaires pour balcons et des collaborations avec des installateurs RGE pour des installations clés en main à des prix très compétitifs. En parallèle, Sunethic maintiendra son engagement à contribuer au développement du marché des panneaux solaires français en France en continuant à proposer exclusivement des panneaux solaires français à ses clients. Pour rappel aujourd’hui, 95% des panneaux solaires installés sont chinois. La startup souhaite également poursuivre son mécénat envers l’ONG Planète Urgence, avec une contribution de 20 000€ prévue pour l’année 2024, ce qui correspond à 20 000 arbres plantés. Dans le contexte actuel, la démocratisation du solaire et la recherche d’un acteur de confiance sont plus cruciales que jamais, surtout face aux augmentations constantes des tarifs de l’électricité. En ce sens, Sunethic s’engage à maintenir et renforcer son contenu éducatif et informatif afin de combattre les freins et le manque de transparence dans le secteur. Pour atteindre cet objectif, la startup prévoit de doubler ses effectifs afin de mieux répondre à la demande croissante des consommateurs et de les accompagner de manière optimale dans leur transition vers l’énergie solaire.