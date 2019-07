Le plus grand projet solaire au monde (1,18 GW) mis en service Ã  Abou Dhabi est aussi le plus compÃ©titif

Noor Abu Dhab, la plus grande centrale solaire au monde d’une puissance de 1 177 MW, développée conjointement par la Société, la société japonaise Marubeni Corp. et la société EWEC (Emirates Water and Electricity Company), a récemment démarré ses activités commerciales, comme prévu, à Sweihan à Abu Dhabi. Le projet qui a nécessité un investissement de 3,2 milliards d’AED est équipé de panneaux mono haute efficacité de JinkoSolar. Outre la puissance, la centrale présente un autre record au moment de la soumission des offres, avec le tarif le plus compétitif au monde, à 2,42 cents le kilowattheure.

Mohammad Hassan Al Suwaidi, président d’EWEC, a déclaré: “L’achèvement du projet marque une étape importante dans la stratégie énergétique des Émirats arabes unis, lancée en 2017, visant à augmenter de 25% à 50% la part de l’énergie propre dans le bouquet énergétique total d’ici 2050 tout en réduisant de 70% l’empreinte carbone de la production d’électricité. Cela correspond à la stratégie de transformation du secteur en fournissant des sources d’énergie alternatives qui peuvent nous aider à améliorer la durabilité des secteurs de l’eau et de l’électricité. ”

Othman Jumaa Al Ali, PDG d’EWEC, a ajouté: “Noor Abu Dhabi générera de l’énergie renouvelable et nous permettra d’améliorer l’utilisation de nos ressources naturelles. Le fait qu’un projet d’une telle envergure ait été mené à bien témoigne des capacités de l’Émirat à la réalisation de projets énergétiques de calibre mondial. ” Kangping Chen, PDG de Jinko Solar, a déclaré: “Nous avons le privilège de participer et de contribuer à la réussite de ce projet de prestige qui contribuera à alimenter la croissance économique durable d’Abou Dhabi. Nous sommes reconnaissants à l’équipe gouvernementale d’avoir créé un programme d’appels d’offres de classe mondiale, ainsi que pour le soutien indéfectible tout au long du processus. Ce projet ne se déroulera pas sans une collaboration continue entre nos partenaires et d’autres parties prenantes.”