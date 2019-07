FranÃ§ois de Rugy, se rendra dans le Morbihan, pour inaugurer la centrale solaire de Quinipily et signer un CTE

François de Rugy, ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire se rendra à Vannes le lundi 8 juillet 2019 pour inaugurer la centrale solaire au sol de Quinipily dans la commune de Baud et signer le Contrat de transition écologique (CTE) de Pontivy Communauté et Centre Morbihan Communauté. La nouvelle centrale photovoltaïque de Quinipily est implantée sur une ancienne carrière et s’étend sur 7 hectares. D’une production annuelle de 5,1 GWh, elle permettra de fournir de l’énergie à 4 400 habitants de la région, évitant ainsi le rejet de plus de 1 710 tonnes de CO2 par an.

A l’issue de l’inauguration de la centrale, François de Rugy se rendra sur un site de production de biométhane de Noyal-Pontivy afin de signer le Contrat de Transition écologique (CTE) de Pontivy Communauté et Centre Morbihan Communauté avec les élus et représentants des communautés. La signature de ce CTE conduira à la mise en œuvre de 31 projets centrés autour de la production et de la consommation locale et durale d’alimentation et d’énergie sur le territoire, représentant un investissement global de 21 millions d’euros. A cette occasion, le ministre d’Etat visitera également le site de production de biométhane qui permettra l’injection de biogaz sur le réseau de distribution de gaz de la région d’ici 2021.