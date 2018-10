Le photovoltaÃ¯que solaire domine l'expansion de la capacitÃ© d'Ã©lectricitÃ© renouvelable selon l'AIE

Les énergies renouvelables poursuivront leur expansion au cours des cinq prochaines années et couvriront 40% de la croissance de la consommation mondiale d’énergie, selon le rapport d’analyse et de prévisions de marché de l’AIE en date de 2018. Leur utilisation continue d’augmenter le plus rapidement dans le secteur de l’électricité et représentera près du tiers de la production mondiale d’électricité en 2023. En raison de l’appui politique plus faible et des obstacles supplémentaires au déploiement, l’utilisation des énergies renouvelables se développe beaucoup plus lentement dans les secteurs des transports et de la chaleur.

Les ajouts de capacités renouvelables de 178 gigawatts (GW) en 2017 ont battu un nouveau record, représentant pour la première fois plus des deux tiers de la croissance nette mondiale de la capacité de production d’électricité. Le photovoltaïque solaire domine l’expansion de cette capacité d’électricité renouvelable. La capacité solaire photovoltaïque a le plus augmenté avec 97 MW installés dont plus de la moitié en Chine. Dans le même temps, l’éolien terrestre a connu une baisse pour la deuxième année consécutive et la croissance de l’énergie hydroélectrique a continué de ralentir.

La capacité solaire photovoltaïque devrait augmenter de près de 600 GW – plus que toutes les autres technologies d’énergie renouvelable combinées, soit jusqu’à deux fois la capacité totale du Japon, pour atteindre 1 térawatt (TW) d’ici la fin de la période de prévision soit 2023. Malgré les récents changements de politique, la Chine restera de loin le leader absolu de l’énergie solaire photovoltaïque, détenant près de 40% de la capacité totale d’énergie photovoltaïque installée en 2023. Les États-Unis demeurent le deuxième marché en croissance pour l’énergie solaire photovoltaïque suivis par l’Inde dont la capacité a quadruplée.

Même si les technologies des énergies renouvelables deviennent de plus en plus concurrentielles, des politiques et une conception du marché appropriées demeurent essentielles à leur épanouissement. Dans un scénario favorable qui supposerait davantage de mesures de soutien de la part des gouvernements, l’expansion des énergies renouvelables dans les secteurs de l’électricité et des transports pourrait être supérieure de 25% selon l’AIE.